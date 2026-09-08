Salvador Nasralla anuncia que buscará la presidencia del Partido Liberal

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunció su decisión de buscar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en las próximas elecciones internas de esa institución política.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Nasralla aseguró que Honduras atraviesa una etapa que requiere decisiones firmes y planteó la necesidad de fortalecer al Partido Liberal como una alternativa política para el país.
“Honduras atraviesa una coyuntura histórica que exige decisiones firmes. Nuestro pueblo necesita empleo, medicinas, educación de calidad, seguridad y, sobre todo, recuperar la confianza en que las cosas se pueden hacer bien”, manifestó.
El también exdesignado presidencial sostuvo que está convencido de que el liberalismo debe recuperar su papel histórico y volver a representar a amplios sectores de la población hondureña.
“Estoy más convencido que nunca de que Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales”, afirmó.
Nasralla anunció entonces su nuevo objetivo dentro de la estructura partidaria: competir por la presidencia del máximo órgano ejecutivo del Partido Liberal durante las próximas elecciones internas.
“Por eso hoy anuncio mi decisión de buscar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del querido Partido Liberal en las próximas elecciones internas”, expresó el dirigente político.
Según explicó, su propuesta busca impulsar un “verdadero renacer liberal”, mediante una conducción que, a su criterio, debe ser firme, moderna, transparente y cercana a las bases del partido.
Nasralla señaló además que su aspiración a dirigir el Partido Liberal forma parte de un proyecto político de mayor alcance, con la mirada puesta en las elecciones generales de 2030.
“Este será también el punto de partida de un proyecto nacional que nos llevará, Dios mediante, a la Presidencia de la República en 2030”, aseguró el excandidato presidencial.
El dirigente anunció que en los próximos días dará a conocer a las personas que integrarán el denominado Movimiento Liberal Nasrallista, desde donde pretende organizar su estructura política a nivel nacional.
“En los siguientes días presentaré a las mujeres, hombres y jóvenes que dirigirán el Movimiento Liberal Nasralista y que, municipio por municipio, departamento por departamento, organizarán esta gran fuerza nacional”, adelantó.
Nasralla afirmó que su intención es recuperar el Partido Liberal y devolverle el protagonismo que considera que debe tener en la política hondureña.
“Vamos a recuperar el Partido Liberal para devolvérselo al pueblo hondureño y desde allí construir la Honduras que todos merecemos”, manifestó.
El excandidato presidencial aseguró que no esperará hasta las elecciones de 2030 para comenzar a trabajar en su proyecto político. Nasralla afirmó: “No vamos a esperar al 2030 para iniciar este trabajo. El 2030 comienza hoy”.