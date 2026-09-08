Salvador Nasralla anuncia que buscará la presidencia del Partido Liberal

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunció su decisión de buscar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en las próximas elecciones internas de esa institución política. A través de un video publicado en sus redes sociales, Nasralla aseguró que Honduras atraviesa una etapa que requiere decisiones firmes y planteó la necesidad de fortalecer al Partido Liberal como una alternativa política para el país.

“Honduras atraviesa una coyuntura histórica que exige decisiones firmes. Nuestro pueblo necesita empleo, medicinas, educación de calidad, seguridad y, sobre todo, recuperar la confianza en que las cosas se pueden hacer bien”, manifestó. El también exdesignado presidencial sostuvo que está convencido de que el liberalismo debe recuperar su papel histórico y volver a representar a amplios sectores de la población hondureña. “Estoy más convencido que nunca de que Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Nasralla anunció entonces su nuevo objetivo dentro de la estructura partidaria: competir por la presidencia del máximo órgano ejecutivo del Partido Liberal durante las próximas elecciones internas.