Video de Salvador Nasralla rechazando integrarse al Partido Liberal es de 2017, no de agosto de 2026

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula como actual un video que muestra al excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazando integrarse a ese instituto político. Sin embargo, la secuencia no es actual. Una búsqueda inversa permitió constatar que corresponde a una entrevista del 16 de noviembre de 2017 y no muestra una declaración realizada en agosto de 2026. “¿Pero yo meterme al Partido Liberal? Sinceramente te digo que no”, dice parte de la intervención de Nasralla, compartida decenas de veces en una publicación de Facebook, compartida más de 100 veces desde el 14 de agosto de 2026.

Salvador Nasralla participó como candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones generales de noviembre de 2025, en las que fue derrotado por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien posteriormente asumió la presidencia de la República. Su trayectoria electoral comenzó en las elecciones generales de 2013, cuando se postuló por primera vez como candidato presidencial bajo la bandera del Partido Anticorrupción (PAC). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las elecciones de 2017 volvió a competir por la presidencia como candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición integrada principalmente por Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Para las elecciones de 2021, Nasralla inicialmente buscó la presidencia con el Partido Salvador de Honduras (PSH), organización que fundó en 2019. Sin embargo, semanas antes de los comicios retiró su candidatura y respaldó a Xiomara Castro, candidata de Libre, como parte de una alianza política de hecho entre ambas fuerzas. En 2025, Nasralla participó nuevamente en la contienda presidencial, esta vez como candidato del Partido Liberal. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo ubicó en segundo lugar, con 1,455,169 votos (39.54 %), frente a los 1,481,517 votos (40.26 %) obtenidos por Nasry Asfura.

Video de 2017

Búsquedas con palabras clave en la web y en medios de comunicación no encontraron registros recientes en los que Salvador Nasralla haya rechazado integrarse al Partido Liberal de Honduras. Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en redes sociales, se encontró la entrevista original, publicada en el canal de YouTube de La EntrevistaHN, de Canal 11, el 16 de noviembre de 2017. A partir del minuto 46:04 se puede observar y escuchar exactamente el fragmento difundido en redes sociales como si se tratara de una declaración reciente. Esto confirma que el video no es actual, sino que corresponde a una entrevista realizada en 2017.

Además, el mismo rastreo permitió localizar otras publicaciones en redes sociales ( 1 , 2 ) que contienen el mismo fragmento de la entrevista de 2017 lo que confirma que no es una declaración reciente de Nasralla.

@choluteca.hondura0 Salvador Nasralla en 2018: «Este (yo) es un presentador de televisión que anda en chores🩳 cortos y que se metió a política. Oíme, yo tengo algo de cabecita🗣️; si no, nunca hubiera tenido éxito en la vida. O sea, tampoco me creo la gran papada. Yo le digo a la gente: “Yo ni siquiera soy inteligente”🤓». ♬ sonido original - Choluteca & Honduras: Viral