PMOP desmantela cámaras utilizadas por la pandilla 18 y MS-13 en Choloma

CHOLOMA, HONDURAS

La Policía Militar de Orden Público (PMOP) desmanteló este miércoles un moderno sistema de videovigilancia que, según informes de inteligencia militar, era utilizado por estructuras criminales para mantener control y monitoreo en la colonia Rubí, en Choloma, Cortés. La operación fue ejecutada por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras como parte de las acciones dirigidas a combatir el crimen organizado y reducir los índices de violencia en diferentes sectores del país.

De acuerdo con las autoridades, integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) habrían instalado las cámaras en puntos estratégicos de la zona para vigilar el movimiento de los cuerpos de seguridad. El sistema de monitoreo presuntamente permitía a los grupos criminales recibir alertas ante la presencia de elementos militares o policiales, facilitando así la evasión de posibles capturas y la continuidad de actividades ilícitas. Durante el operativo, los militares desmantelaron alrededor de 40 cámaras que se encontraban instaladas de manera ilegal en espacios públicos de la colonia Rubí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse