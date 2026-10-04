Policías rescatan a niña que era arrastrada por la corriente hacia una quebrada en Comayagüela

Tegucigalpa. Un dramático momento se vivió ayer cuando una menor de edad estuvo a punto de ser arrastrada hacia una quebrada tras caer accidentalmente en una cuneta desbordada por las fuertes lluvias en la colonia Centroamérica Oeste, de Comayagüela, zona central de Honduras.

El hecho ocurrió en medio de un intenso aguacero que provocó el rápido incremento de los caudales en las vías públicas. La niña se desplazaba por el sector cuando tropezó y cayó a la cuneta, donde la fuerza del agua comenzó a arrastrarla en dirección a una quebrada cercana.

Ante la desesperante situación, vecinos de la zona alertaron de inmediato a las autoridades locales. Agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2 (UMEP-2) acudieron con rapidez al lugar y, sin dudarlo, se lanzaron a la corriente para intervenir y sujetar a la menor.