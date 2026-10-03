Más de 44,000 arbustos de hoja de coca y dos "picaderos" son asegurados en Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, localizaron y aseguraron más de 44,000 arbustos de hoja de coca en una extensión de ocho manzanas de tierra en la comunidad de El Salado Arriba, Plan de Flores, Limón, Colón, como parte de operaciones contra el narcotráfico realizadas a inicios de octubre.
El aseguramiento fue resultado de múltiples operaciones ejecutadas en el departamento de Colón por la Agencia Nacional Contra el Crimen, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, de acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas.
Las plantas fueron encontradas en un área de aproximadamente ocho manzanas de tierra ubicada en El Salado Arriba, Plan de Flores, en el municipio de Limón, departamento de Colón.
Durante las operaciones también fueron localizados dos denominados picaderos, que, según las investigaciones, estarían siendo utilizados para el procesamiento de pasta de coca.
Las autoridades señalaron que la localización de los cultivos y de los dos sitios representa un golpe a las actividades relacionadas con el narcotráfico en esa zona del departamento de Colón.
Las operaciones forman parte de las acciones desarrolladas por la Agencia Nacional Contra el Crimen y la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en el marco de la estrategia contra el crimen organizado.
De acuerdo con las Fuerzas Armadas, las acciones ejecutadas en Colón han permitido mantener operaciones contra actividades vinculadas al narcotráfico durante el año.
La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch reiteró su compromiso de continuar con los operativos en el departamento de Colón para combatir las actividades relacionadas con el narcotráfico.
Las autoridades indicaron que estas operaciones buscan mantener el control en el territorio y frenar actividades ilícitas vinculadas con la producción y procesamiento de drogas.
La Agencia Nacional Contra el Crimen y la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch anunciaron que continuarán desarrollando operaciones en el departamento de Colón y otras zonas del país.
Las Fuerzas Armadas aseguraron que mantendrán estas acciones como parte de las operaciones orientadas a mantener el control total en el territorio nacional.