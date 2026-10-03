Más de 44,000 arbustos de hoja de coca y dos "picaderos" son asegurados en Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, localizaron y aseguraron más de 44,000 arbustos de hoja de coca en una extensión de ocho manzanas de tierra en la comunidad de El Salado Arriba, Plan de Flores, Limón, Colón, como parte de operaciones contra el narcotráfico realizadas a inicios de octubre.