San Pedro Sula, Honduras. Alrededor de 30 cirugías gratuitas se realizarán esta semana en San Pedro Sula como parte de la brigada internacional Touching Hands, organizada por la Fundación Ruth Paz con la participación de especialistas provenientes de Estados Unidos. La jornada médica está dirigida a niños y adultos con lesiones y enfermedades complejas de las manos y extremidades superiores, quienes tendrán acceso a procedimientos especializados que, por su elevado costo o la falta de especialistas, resultan inaccesibles para muchas familias hondureñas.

Tomás Minueza, ortopeda de la Fundación Ruth Paz, explicó que la iniciativa forma parte de un programa de la Academia Americana de Cirugía de la Mano, mediante el cual médicos voluntarios viajan a países en desarrollo para brindar atención quirúrgica especializada. En esta ocasión participan aproximadamente ocho médicos, entre cirujanos especialistas y profesionales que se encuentran en formación en diferentes hospitales de Estados Unidos.

Unos 80 pacientes fueron evaluados

Sin embargo, inconvenientes con los vuelos registrados durante el fin de semana en territorio estadounidense impidieron que algunos integrantes de la brigada llegaran a tiempo, lo que obligó a reducir la cantidad de pacientes programados para evaluación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Minueza detalló que habitualmente estas jornadas permiten evaluar entre 150 y 200 personas, pero esta vez fueron atendidos alrededor de 80 pacientes. A pesar de la reducción, el equipo médico prevé realizar unas 30 intervenciones quirúrgicas durante la semana.

Pese a la reducción de consultas, el equipo médico tiene previsto realizar alrededor de 30 intervenciones quirúrgicas durante los días restantes de la jornada. La brigada atiende tanto a niños como a adultos con problemas que afectan las extremidades superiores, desde el hombro hasta la mano. Entre los padecimientos que evalúan los especialistas figuran fracturas, infecciones, lesiones provocadas por machetes, problemas de tendones, tumores y lesiones del plexo braquial.

Atención especializada para niños y adultos

El ortopeda destacó que la brigada también cuenta con cirujanos especializados en problemas de manos en niños, lo que representa una oportunidad para menores que necesitan procedimientos de alta complejidad. Uno de los principales beneficios de esta iniciativa es que permite acceder gratuitamente a tratamientos que no siempre están disponibles en los hospitales públicos o privados del país.

Asimismo, señaló que muchas personas de escasos recursos económicos han esperado con mucha alegría esta brigada, debido a la oportunidad que representa para acceder a procedimientos médicos especializados que, por su costo, difícilmente podrían pagar. El especialista, explicó que la atención no termina con la cirugía, ya que los pacientes reciben seguimiento médico durante su recuperación. Algunos casos requieren más de una intervención quirúrgica antes de recibir el alta. Carmelio Cruz, uno de los pacientes atendidos por la Fundación Ruth Paz, agradeció el trabajo de la institución y de los médicos voluntarios, quienes brindan sus servicios sin cobrar a las personas beneficiadas. Cruz destacó que numerosas familias de escasos recursos esperan estas jornadas médicas porque representan una posibilidad de recibir tratamientos especializados que difícilmente podrían costear por sus propios medios.

La atención, además, no termina en el quirófano. Minueza explicó que los pacientes reciben seguimiento médico durante su recuperación y que algunos casos requieren más de una intervención antes de obtener el alta. El especialista también hizo un llamado a médicos de otras regiones del país para que remitan a la Fundación Ruth Paz a pacientes con lesiones complejas de las extremidades superiores, especialmente cuando no cuentan con los recursos necesarios para recibir tratamiento.