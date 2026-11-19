San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en redes sociales asegura mostrar la supuesta captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, señalado por las autoridades hondureñas como cabecilla de una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro.

La grabación muestra a varios agentes policiales durante un operativo en el que aparecen personas detenidas y vehículos de la Policía Nacional.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia corresponde a un procedimiento policial relacionado con la detención de cuatro hombres sospechosos de participar en el asesinato de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una quebrada de una finca de palma africana en Tocoa, Colón, en marzo de 2025.

Las detenciones se realizaron en octubre de 2026, según informó la institución policial.

“CAPTURA DEL LIDER DEL CARTEL DEL EN YORO HONDURAS”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida más de 90 veces desde el 19 de noviembre de 2026.

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La desinformación circula en medio de los acontecimientos relacionados con cuatro ataques armados registrados durante la madrugada del 18 de noviembre de 2026, que dejaron 12 personas asesinadas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.

Entre las personas fallecidas figura Yolanda Olvera, regidora municipal de Yorito y reconocida líder indígena tolupana y ambientalista, quien fue asesinada junto con familiares en la comunidad de El Pacayal. Según la información publicada por EL HERALDO, el balance de los ataques fue de cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad.

Las autoridades policiales vinculan preliminarmente los crímenes con el denominado Cártel del Diablo, una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro y cuyo presunto cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”.

A través de grabaciones difundidas en redes sociales, personas que se identificaron como integrantes de esa organización se atribuyeron los asesinatos y emitieron amenazas contra pobladores de la zona. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades individuales.

La Policía Nacional anunció el aumento de la recompensa por información que permita localizar a “El Diablo”. El monto pasó de 500,000 a cinco millones de lempiras, en medio de las investigaciones por los ataques armados registrados en Yorito.

Ferrera Rodas es señalado por las autoridades como presunto responsable de actividades delictivas relacionadas con asesinatos, secuestros, extorsiones y otros hechos violentos en Yoro.