San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional retiró este jueves y trasladó los cuerpos de tres de las 12 víctimas de la masacre registrada en el municipio de Yorito, Yoro. En las imágenes compartidas se observa una patrulla policial utilizada para movilizar los restos de las tres personas. El traslado se realizó hacia el municipio de Yorito, aunque en ese momento todavía se desconocía la identidad de las víctimas en los ataúdes. Las autoridades brindaron el servicio de traslado para llevar los cuerpos hasta la zona, debido a presuntas amenazas que habrían recibido los familiares de las personas asesinadas, según el reporte periodístico.

La transmisión también informó que el vehículo policial se dirigía hacia la comunidad de Montes de Vallecillos, donde se registraron escenas de los ataques que dejaron nueve personas muertas.

12 vidas fueron arrebatadas

La masacre dejó 12 víctimas pertenecientes a cuatro familias: Delma Yolanda Olvera, de 45 años; Santos Pablo Corea, de 38; Madeline Ivana Corea Pérez, de tres; Esthela Pérez Murillo, de 53; Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23; Elmer Israel Olvera González, de 37; Clara Mejía; Edres Olvera Mejía, de 10; Lurvin Núñez; Alejandra Martínez y un menor cuyo nombre no fue revelado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre las víctimas se encontraba Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora indígena, quien fue asesinada junto a su esposo, Santos Pablo Corea, y su hija de tres años, Madeline Ivana Corea Pérez. Los tres pertenecían a la familia Olvera Corea, de la aldea El Pacayal.

En Vallecillos murieron Esthela Pérez Murillo y sus hijos Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez. También fueron asesinados Elmer Israel Olvera González, Clara Mejía y su hijo Edres Olvera Mejía, de 10 años. A estas víctimas se suman Lurvin Núñez, Alejandra Martínez y dos menores cuyos datos de identificación requieren confirmación. Los ataques ocurrieron durante la madrugada, cuando hombres fuertemente armados irrumpieron en viviendas de las aldeas Pacayal y Vallecillos. La secuencia comenzó en el sector de un campo de fútbol de Vallecillos y terminó en la vivienda de la regidora municipal, en Pacayal.

Según la Secretaría de Seguridad, los crímenes se atribuyen al denominado Cártel del Diablo. Esteban Ferrera, alias El Diablo, señalado como uno de los cabecillas de esa estructura, aseguró en un video que el grupo ejecutó los ataques. No obstante, hasta la información disponible no se había establecido el motivo de los asesinatos ni si las víctimas tenían algún vínculo con la organización criminal.