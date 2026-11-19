San Pedro Sula, Honduras. Al menos cinco personas fueron capturadas durante una serie de operaciones ejecutadas por la Policía Nacional en distintos sectores de la zona norte, entre ellas un presunto integrante del denominado Cartel del Diablo, identificado como José Arnold Mejía García, de 29 años, quien fue detenido en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. De acuerdo con las investigaciones, Mejía García presuntamente desempeñaba funciones de vigilancia y seguimiento de los movimientos de las autoridades, proporcionando información que habría permitido a integrantes de la estructura criminal conocer los desplazamientos de los cuerpos de seguridad.

El comisionado Walter Varela, jefe de la Región Policial número 2, confirmó que existen elementos probatorios que vincularían al detenido con el Cartel del Diablo. El oficial indicó que las investigaciones continúan para establecer el alcance de su participación dentro de esta organización. Al ser consultado sobre una posible vinculación del sospechoso con las cuatro masacres registradas recientemente en Yorito, Varela manifestó que existen indicios que están siendo investigados, aunque evitó proporcionar detalles para no comprometer el desarrollo de las diligencias.

Durante el procedimiento, a Mejía García también se le habría decomisado un dron, equipo que ahora forma parte de los elementos bajo investigación para determinar si era utilizado para observar los desplazamientos policiales o desarrollar otras actividades relacionadas con la estructura criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La captura se produce en medio de una ofensiva de seguridad contra esta organización criminal, luego de los cuatro ataques armados perpetrados la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, en Yorito, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas.

En Vallecillos se registraron tres ataques: dos dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol, donde murieron nueve personas. En la comunidad de Pacayales ocurrió el cuarto hecho violento, que dejó otras tres víctimas, entre ellas mujeres y menores de edad. Los crímenes fueron atribuidos por el propio Cartel del Diablo mediante publicaciones de videos en redes sociales. En las grabaciones, personas que se identificaron como integrantes de la estructura criminal amenazaron a quienes supuestamente proporcionaban información a las autoridades policiales.