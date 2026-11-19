San Pedro Sula, Honduras. Al menos cinco personas fueron capturadas durante una serie de operaciones ejecutadas por la Policía Nacional en distintos sectores de la zona norte, entre ellas un presunto integrante del denominado Cartel del Diablo, identificado como José Arnold Mejía García, de 29 años, quien fue detenido en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.
De acuerdo con las investigaciones, Mejía García presuntamente desempeñaba funciones de vigilancia y seguimiento de los movimientos de las autoridades, proporcionando información que habría permitido a integrantes de la estructura criminal conocer los desplazamientos de los cuerpos de seguridad.
El comisionado Walter Varela, jefe de la Región Policial número 2, confirmó que existen elementos probatorios que vincularían al detenido con el Cartel del Diablo. El oficial indicó que las investigaciones continúan para establecer el alcance de su participación dentro de esta organización.
Al ser consultado sobre una posible vinculación del sospechoso con las cuatro masacres registradas recientemente en Yorito, Varela manifestó que existen indicios que están siendo investigados, aunque evitó proporcionar detalles para no comprometer el desarrollo de las diligencias.
Durante el procedimiento, a Mejía García también se le habría decomisado un dron, equipo que ahora forma parte de los elementos bajo investigación para determinar si era utilizado para observar los desplazamientos policiales o desarrollar otras actividades relacionadas con la estructura criminal.
La captura se produce en medio de una ofensiva de seguridad contra esta organización criminal, luego de los cuatro ataques armados perpetrados la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, en Yorito, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas.
En Vallecillos se registraron tres ataques: dos dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol, donde murieron nueve personas. En la comunidad de Pacayales ocurrió el cuarto hecho violento, que dejó otras tres víctimas, entre ellas mujeres y menores de edad.
Los crímenes fueron atribuidos por el propio Cartel del Diablo mediante publicaciones de videos en redes sociales. En las grabaciones, personas que se identificaron como integrantes de la estructura criminal amenazaron a quienes supuestamente proporcionaban información a las autoridades policiales.
En uno de los mensajes difundidos se escuchan advertencias contra habitantes de las comunidades, a quienes acusan de colaborar con la Policía. Las publicaciones también generaron preocupación por las amenazas dirigidas a comerciantes y pobladores de la zona.
La masacre ocurrió después de una serie de intervenciones policiales contra esta estructura. El pasado 4 de noviembre, la Policía Nacional informó sobre la captura de 21 presuntos integrantes del Cartel del Diablo mediante 34 allanamientos ejecutados simultáneamente en Yorito, Sulaco y Victoria.
Posteriormente, el 12 de noviembre, el Ministerio Público informó que un juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra 26 personas señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal. Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con asesinatos, femicidio agravado, extorsión y asociación terrorista, entre otros delitos.
Asimismo, el 15 de noviembre fueron capturadas Juana Rodas Cálix, madre del presunto cabecilla, y Melissa Manuela Ramos Rodas, señalada como su hermana, durante un operativo desarrollado en Sulaco, Yoro. Estas detenciones también forman parte de los antecedentes recientes de las investigaciones contra la estructura criminal.
Tras los 12 asesinatos, las autoridades anunciaron un reforzamiento de las operaciones en el departamento de Yoro, con participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y equipos especializados de investigación e inteligencia.
Como parte de las medidas para localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como "El Diablo" y señalado como presunto líder de la organización, las autoridades elevaron a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita capturarlo.
Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los recientes hechos violentos y establecer la estructura de funcionamiento del Cartel del Diablo en el departamento de Yoro.