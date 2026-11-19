La Policía también rechazó que las acciones desplegadas respondan a un espectáculo mediático y recordó la gravedad de los hechos registrados en Yorito. "Les dejamos claro, esto no es show, fueron 12 personas que perdieron la vida y sus familiares exigen justicia y nosotros no descansaremos hasta que estos delincuentes paguen por lo que hicieron", manifestó.