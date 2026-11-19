La Policía Nacional lanzó una advertencia directa a Esteban Gumercindo Rodas, señalado como presunto líder del denominado Cartel del Diablo, y aseguró que intensificará las operaciones de búsqueda para dar con su paradero, luego de la masacre que dejó 12 personas muertas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, al norte de Honduras.
A través de sus redes sociales, la institución policial aseguró que no dará marcha atrás en las acciones para localizar a los responsables del múltiple crimen y advirtió que mantendrá los operativos hasta llegar a todos los sectores del departamento. "Te buscaremos por cielo, mar y tierra", expresó la Policía en advertencia dirigida al presunto cabecilla de la estructura criminal.
"Cada minuto cuenta; poco a poco van llegando los refuerzos porque vamos a llegar hasta el último rincón de Yoro", señaló la institución, al referirse al despliegue de efectivos que se está realizando para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones relacionadas con los ataques.
La Policía también rechazó que las acciones desplegadas respondan a un espectáculo mediático y recordó la gravedad de los hechos registrados en Yorito. "Les dejamos claro, esto no es show, fueron 12 personas que perdieron la vida y sus familiares exigen justicia y nosotros no descansaremos hasta que estos delincuentes paguen por lo que hicieron", manifestó.
La institución fue contundente al advertir: "El que la hace, la debe pagar". Asimismo, reiteró que no retrocederá en las operaciones y que los responsables deberán responder ante la justicia por las muertes registradas.
La masacre ocurrió durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre, cuando hombres armados perpetraron cuatro ataques en distintas escenas de las comunidades de Vallecillos y Pacayal, en el municipio de Yorito. Los hechos dejaron un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas mujeres y menores de edad.
De acuerdo con los informes policiales, nueve personas fueron asesinadas en tres escenarios de la aldea de Vallecillos, mientras que otras tres murieron en la comunidad de Pacayal. Entre las víctimas se encontraba Yolanda Olvera, regidora municipal, así como varios de sus familiares. También se reportó la muerte de Lurvin Núñez y su hijo de cinco años.
Los asesinatos provocaron la reacción de las autoridades, debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con la que fueron ejecutados los ataques. Las investigaciones buscan establecer si los cuatro escenarios están relacionados y determinar quiénes participaron en la planificación y ejecución de los crímenes.
Tras conocerse la tragedia, el presidente Nasry Asfura convocó de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que determinó declarar como territorios de alto riesgo a todos los municipios del departamento de Yoro y sectores aledaños, con el propósito de recuperar el control territorial y neutralizar las actividades de las estructuras criminales.
Entre las disposiciones también se ordenó una intervención conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNI). Las instituciones recibieron instrucciones de intensificar las operaciones de vigilancia, control, investigación y persecución de los grupos criminales que operan en la zona.
El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, confirmó el desplazamiento de dos helicópteros y equipos de fuerzas especiales hacia Yorito. A este despliegue se sumó el refuerzo de efectivos militares, con el objetivo de ingresar a las comunidades afectadas y extender las operaciones hacia otros puntos del departamento.
Las Fuerzas Armadas también anunciaron el envío de más de 100 militares adicionales para reforzar a otros 100 que ya permanecían destacados en el sector. El operativo contempla desplazamientos por vía aérea y terrestre, además del uso de tecnología y recursos de inteligencia para ubicar a los sospechosos.
Otra de las medidas anunciadas fue el incremento de la recompensa por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo". El monto pasó de 500,000 a cinco millones de lempiras, mientras que las autoridades habilitaron el número telefónico 8791-2158 para recibir información que contribuya a su ubicación.
Las autoridades también ordenaron incrementar la participación de agentes de prevención, seguridad comunitaria, investigación criminal, inteligencia, fuerzas especiales y vialidad y transporte. Los equipos especializados deberán recopilar indicios para identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían planificado los asesinatos.
La Policía Nacional aseguró que las operaciones contra el Cartel del Diablo no se limitarán a Yorito, sino que se extenderán a las diferentes comunidades de Yoro y sectores cercanos. La institución sostiene que el despliegue de refuerzos continuará hasta localizar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.