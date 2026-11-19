"Pero a todos les decimos que estén donde estén los vamos a capturar, ya llevamos 75 que guardan prisión y enfrentarán penas de hasta cadena perpetua", agregó el mensaje oficial. La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos.