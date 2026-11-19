Un presunto miembro de la pandilla 18, identificado como Frank Ricard Ellis Bodden, de 30 años, fue capturado en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, bajo sospecha del delito de asociaciones terroristas.
Ellis Bodden, originario y residente de La Ceiba, Atlántida, es conocido dentro de esa estructura criminal con los alias de "Honey" o "Mercenario" y, según los reportes policiales, ostenta el rango de "traca" desde hace cuatro años.
La detención se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y policías de ese departamento.
De acuerdo con los registros de los investigadores, el detenido posee un historial delictivo previo que incluye arrestos por deserción en diciembre de 2021, tráfico de drogas en 2022 y homicidio en enero de 2025.
"Solo Dios puede juzgarme", se lee en inglés en uno de los tatuajes que porta el detenido. Al mismo tiempo, una figura de una persona disparando.
Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el proceso judicial en su contra.
La Policía Nacional de Honduras advirtió que requerirá y pondrá a disposición de las autoridades a personas que porten tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 o el denominado Cartel del Diablo.
"El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, según un comunicado difundido por la institución.
La Policía informó que, tras la implementación de nuevas disposiciones, agentes desplegados en distintas zonas del país ejecutan operativos para localizar a personas vinculadas con estructuras criminales. Durante estas acciones, los uniformados inspeccionan a individuos considerados sospechosos, según la información oficial.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la institución aseguró que mantiene operaciones en diferentes puntos del país para localizar y capturar a personas que señala como integrantes de estructuras criminales.
"Buscamos terroristas por tierra, agua y aire", indicó la Policía Nacional en el comunicado. La institución también informó que equipos de Fuerzas Especiales realizan patrullajes fluviales para buscar a presuntos integrantes de estas organizaciones que, según la versión policial, se mantienen escondidos.
"Pero a todos les decimos que estén donde estén los vamos a capturar, ya llevamos 75 que guardan prisión y enfrentarán penas de hasta cadena perpetua", agregó el mensaje oficial. La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos.