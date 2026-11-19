"No, el miércoles 4 de noviembre la Policía Nacional ejecutó 23 detenciones y 11 de ellas por asesinato perteneciente a este cartel; desafortunadamente, el 5 de noviembre aparecieron (muertos) cuatro individuos que supuestamente trabajaron para el cartel, producto de una confrontación con otra estructura, y hay que decir que aquí ha habido problemas de estructuras...", explicó el funcionario.