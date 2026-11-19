Las autoridades hondureñas investigan las posibles causas de las cuatro masacres registradas durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas en distintos ataques armados que una estructura conocida como el Cártel del Diablo se atribuyó mediante videos difundidos en redes sociales.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, brindó nuevos detalles sobre las líneas de investigación y se refirió a la posibilidad de que los crímenes estén relacionados con recientes operaciones policiales contra la organización criminal.
Los hechos violentos ocurrieron en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, donde se contabilizaron cuatro escenas del crimen, cada una con tres víctimas mortales.
En Vallecillos se registraron tres ataques, dos dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol, que dejaron nueve fallecidos. Mientras tanto, en El Pacayal fueron asesinadas otras tres personas, entre ellas una menor de edad.
Tras los asesinatos, comenzaron a circular grabaciones atribuidas a integrantes del Cártel del Diablo, quienes aseguraban que las víctimas habían sido atacadas por presuntamente proporcionar información a la Policía Nacional.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con supuestos informantes policiales, Ponce recordó las recientes capturas realizadas contra miembros de la organización y otros hechos violentos registrados en la zona.
"No, el miércoles 4 de noviembre la Policía Nacional ejecutó 23 detenciones y 11 de ellas por asesinato perteneciente a este cartel; desafortunadamente, el 5 de noviembre aparecieron (muertos) cuatro individuos que supuestamente trabajaron para el cartel, producto de una confrontación con otra estructura, y hay que decir que aquí ha habido problemas de estructuras...", explicó el funcionario.
El jefe policial también señaló que existen circunstancias relacionadas con los hechos que las autoridades manejan con cautela para proteger a los familiares de las víctimas.
"Hay situaciones que en su momento uno no lo dice por respeto a la población y a la misma familia de las víctimas; sin embargo, solo ellos saben cómo está la situación...", agregó.
Asimismo, al preguntarle si las personas asesinadas tenían algún vínculo con el Cártel del Diablo, Ponce evitó adelantar conclusiones mientras avanzan las investigaciones: "Es muy prematuro para dar respuestas, pero ya llevamos una buena línea de investigación", manifestó.
Otra de las hipótesis planteadas es que las masacres podrían constituir una represalia por la reciente captura de la madre y la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como cabecilla de la organización criminal.
Ambas mujeres fueron detenidas el pasado 15 de noviembre en Sulaco, Yoro, por su presunta vinculación con actividades de apoyo a la estructura delictiva.
Sin embargo, el director de la DPI aclaró que todavía no existen elementos suficientes para confirmar que los asesinatos respondan a una venganza por estas detenciones.
"No puedo pronunciarme ante ese escenario, solo puedo decir que estas estructuras caminan con delirio y persecución; ellos quieren culpar a todos los ciudadanos", declaró Ponce.
El funcionario también advirtió que las organizaciones criminales buscan generar temor entre los habitantes de las comunidades donde operan, dificultando que las personas colaboren con las investigaciones.
"Ellos quieren jugar con la psicología de la población, una población que no quiere dar la información a las autoridades. Cuando hicimos los levantamientos, muchas de las personas empiezan a hablar y de esta manera se forma la línea de investigación", sostuvo.