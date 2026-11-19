Mediante comunicado, la institución demandó a las autoridades hondureñas desarrollar una investigación seria, objetiva, diligente y rigurosa para esclarecer los asesinatos y evitar que queden en la impunidad.

Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ) expresó este jueves su preocupación y condenó los hechos de extrema violencia registrados en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde 12 personas perdieron la vida durante cuatro ataques armados.

El Conadeh también pidió evitar conclusiones anticipadas y preservar todos los elementos de prueba que puedan resultar determinantes para el esclarecimiento de los crímenes . Además, instó a las autoridades a considerar todas las hipótesis razonables relacionadas con el contexto de conflictividad que enfrenta el departamento de Yoro.

El organismo defensor de los derechos humanos señaló que las investigaciones deben permitir establecer las circunstancias en que ocurrieron los ataques , identificar a los responsables materiales e intelectuales y determinar los motivos que provocaron los hechos violentos.

El Conadeh manifestó especial preocupación porque entre las víctimas se encuentran niñas, niños, mujeres y hombres, además de una regidora municipal perteneciente al pueblo indígena Tolupán, cuya muerte también fue reportada entre los 12 fallecidos.

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La institución indicó que estos acontecimientos se producen en un contexto marcado por la conflictividad social, las disputas territoriales, la violencia recurrente y la presencia de actores armados en diferentes sectores del departamento de Yoro.

Ante este escenario, el organismo recordó al Estado hondureño que tiene una obligación reforzada de adoptar medidas de prevención cuando conoce o debería conocer la existencia de riesgos reales e inminentes contra la vida y la integridad de las personas.

El Conadeh explicó que esta responsabilidad está respaldada por el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente por las disposiciones relacionadas con la protección del derecho a la vida.

En ese sentido, hizo referencia al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el derecho a la vida, y a los criterios del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según expuso, el deber estatal de protección implica adoptar medidas positivas y razonables frente a amenazas previsibles, incluso cuando estas provengan de actores que no forman parte del Estado, como particulares u organizaciones privadas.

Por otra parte, el Conadeh hizo un llamado urgente para que la respuesta gubernamental ante los asesinatos no se limite a operativos temporales de seguridad en las comunidades afectadas.

La institución consideró necesario implementar una intervención integral, sostenida y coordinada en el territorio, que permita atender los factores estructurales que generan conflictividad social y afectan la seguridad ciudadana.

Asimismo, pidió prestar especial atención a los grupos y personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a fin de garantizar su protección y evitar nuevas violaciones a sus derechos fundamentales.