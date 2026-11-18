Tegucigalpa, Honduras. Un total de 148 personas han perdido la vida en 31 múltiples homicidios registrados en Honduras durante 2026, según el reporte policial, una cifra que refleja la persistencia de las masacres en diferentes regiones del país y que aumentó con los cuatro ataques armados que dejaron 12 víctimas mortales la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Yorito, Yoro.

Los últimos hechos violentos ocurrieron en sectores rurales de Vallecillos y Pacayal, donde fueron asesinados hombres, mujeres y menores de edad. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera Pérez, primera regidora municipal de Yorito, quien murió junto a su esposo y una de sus hijas.

Según el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, tres de los ataques ocurrieron en Vallecillos, dos dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol, con nueve fallecidos. El cuarto episodio se registró en Pacayal, donde murieron otras tres personas. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja en las cuatro escenas para establecer si los crímenes fueron ejecutados por los mismos responsables.

Las autoridades investigan una posible relación de los asesinatos con el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal que opera principalmente en municipios de Yoro como Sulaco, Yorito y Victoria.

Según las investigaciones policiales, la organización está vinculada con tráfico de drogas y armas, secuestros, extorsiones, homicidios y sicariato. Sin embargo, la responsabilidad por los ataques continúa bajo investigación.

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El Cártel del Diablo es señalado por las autoridades como liderada por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, de 33 años, un exmilitar que figura entre los diez hombres más buscados de Honduras. La Policía ofrece una recompensa de 500,000 lempiras por información que permita localizarlo y capturarlo.

La violencia en Yoro también se ha relacionado con las operaciones policiales contra presuntos integrantes del Cártel del Diablo. El 4 de noviembre fueron capturados 23 supuestos miembros de esa estructura en Yorito, Victoria y Sulaco, mientras que el 15 de noviembre la Policía detuvo en la aldea Chilindrones, Sulaco, a Juana Rodas Cálix, madre del supuesto cabecilla, y a Melissa Manuela Ramos Rodas, su hermana. Ambas son señaladas de asociación terrorista y presuntamente colaboraban con la organización.

Después de los ataques circuló un video atribuido al Cártel del Diablo en el que aparecen víctimas mortales y un mensaje dirigido contra personas señaladas de proporcionar información a la Policía.

También se difundió un audio atribuido a El Diablo con amenazas de responder violentamente a las operaciones de seguridad. La autenticidad y relación de estos materiales con los crímenes deben ser establecidas por las autoridades.

Tras la masacre, el Gobierno de Honduras desplegó equipos especializados de investigación en Yorito y convocó una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezada por el presidente Nasry Asfura.