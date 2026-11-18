Roatán, Honduras. A 45 años de prisión fue condenado Leonardo Alejandro Johnson Dixon por el asesinato de dos hombres, entre ellos un padre y su hijo, y el intento de parricidio contra su expareja, Vitrina Margarita Velásquez, en un hecho violento ocurrido en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía. La sentencia fue dictada mediante un acuerdo de estricta conformidad, luego de las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente investigativo, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024 en un establecimiento de Guanaja, hasta donde llegó Johnson Dixon, quien se encontró con su expareja y otras personas, entre ellas Isaac Cruz Rankin. Según la relación de hechos, el ahora condenado atacó sin mediar palabra a Cruz Rankin con un cuchillo. La víctima intentó esquivar las agresiones, mientras otra persona intervino para tratar de detener el ataque.

Sin embargo, el agresor volvió a abalanzarse contra Cruz Rankin y le provocó varias heridas con el arma blanca. Posteriormente, salió del establecimiento y persiguió a su expareja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el recorrido encontró a Robert Renald Cruz Jeffers, hijo de Isaac Cruz Rankin, a quien también atacó con el cuchillo y le ocasionó una herida mortal en el área pectoral izquierda.