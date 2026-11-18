Tegucigalpa, Honduras. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará Honduras el jueves, 19 de noviembre, como parte de una gira por varios países de Latinoamérica enfocada en asuntos de seguridad y cooperación militar.
La llegada del funcionario estadounidense al territorio hondureño está prevista después de sus visitas a Venezuela, Colombia y Ecuador.
Hegseth inició su desplazamiento regional en Venezuela, donde este miércoles sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno interino. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Colombia, donde abordará asuntos de cooperación militar con funcionarios de ese país.
En Bogotá, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, confirmó que se reunirá con el secretario estadounidense y anunció que durante la visita se entregará un primer avión militar Hércules C-130 a las Fuerzas Armadas de Colombia.
También se abordarán nuevas posibilidades de apoyo estadounidense para enfrentar los problemas de seguridad.
La agenda contempla además una visita a Ecuador, donde Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa, antes de continuar su recorrido hacia Honduras.
EEUU busca ampliar cooperación militar en Honduras y Centroamérica
La visita a Centroamérica se produce en un momento en que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca ampliar la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos para combatir el narcotráfico, las organizaciones criminales y las estructuras que Washington identifica como terroristas.
Honduras figura entre los países con los que Estados Unidos ha planteado fortalecer las operaciones conjuntas contra grupos criminales.
En agosto pasado, Hegseth afirmó que Honduras, Colombia y Guatemala habían aceptado cooperar con Washington en operaciones contra estas organizaciones en sus respectivos territorios. Guatemala posteriormente negó haber alcanzado un acuerdo de esa naturaleza.
El funcionario estadounidense también ha impulsado iniciativas regionales como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, orientada a coordinar esfuerzos entre los países participantes para enfrentar las estructuras del narcotráfico.
Hasta el momento, el gobierno del presidente Nasry Asfura no ha divulgado detalles de la agenda que Hegseth desarrollará en el país, aunque se prevé una reunión entre el funcionario estadounidense y el mandatario hondureño en Casa Presidencial.