Tegucigalpa, Honduras. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará Honduras el jueves, 19 de noviembre, como parte de una gira por varios países de Latinoamérica enfocada en asuntos de seguridad y cooperación militar. La llegada del funcionario estadounidense al territorio hondureño está prevista después de sus visitas a Venezuela, Colombia y Ecuador.

Hegseth inició su desplazamiento regional en Venezuela, donde este miércoles sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno interino. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Colombia, donde abordará asuntos de cooperación militar con funcionarios de ese país. En Bogotá, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, confirmó que se reunirá con el secretario estadounidense y anunció que durante la visita se entregará un primer avión militar Hércules C-130 a las Fuerzas Armadas de Colombia.

También se abordarán nuevas posibilidades de apoyo estadounidense para enfrentar los problemas de seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agenda contempla además una visita a Ecuador, donde Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa, antes de continuar su recorrido hacia Honduras.

EEUU busca ampliar cooperación militar en Honduras y Centroamérica

La visita a Centroamérica se produce en un momento en que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca ampliar la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos para combatir el narcotráfico, las organizaciones criminales y las estructuras que Washington identifica como terroristas.

