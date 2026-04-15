Demócratas buscan juicio político contra secretario de Guerra de Trump

Washington, Estados Unidos

Los demócratas de la Cámara de Representantes propondrán este miércoles ante el hemiciclo un juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusándolo de crímenes de guerra relacionados con la guerra de Irán, abuso de poder y una mala gestión del Departamento de Defensa. La representante Yassamin Ansari, primera demócrata estadounidense de origen iraní en el Congreso, presentará la resolución de juicio político, según el medio Axios que obtuvo una copia del documento. Ansari, que cuenta con el respaldo de otros ocho representantes demócratas en la presentación de la resolución, acusó a Hegseth de ser "cómplice" de la "guerra ilegal y devastadora" en Irán impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque la resolución tiene pocas posibilidades de salir adelante por no contar con el respaldo de los republicanos evidencia de la estrategia demócrata que ha puesto en el punto de mira a Hegseth, al que se considera uno de los eslabones más débiles de la Administración Trump. Antes, los demócratas habían tratado de impulsar sendos juicios políticos contra la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la exfiscal general, Pam Bondi, ambas cesadas por Trump en los últimos meses. La resolución se basa en que la guerra en Irán no ha sido autorizada por el Congreso y en las violaciones del derecho internacional humanitario y los ataques contra civiles cometidos en la operación en Oriente Medio (con especial atención al bombardeo en una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab).