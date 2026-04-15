Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", escribió Trump en su red social Truth Social.