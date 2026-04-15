Alerta sanitaria: Cuatro bebés mueren por sarampión en Guatemala

Ciudad Guatemala, Guatemala

En Guatemala se ha registrado el fallecimiento de dos menores a causa de complicaciones asociadas al sarampión, lo que eleva a cuatro el total de muertes vinculadas a esta enfermedad en el país. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que estos casos se dan en el contexto de un brote que ya supera los 4.000 contagios confirmados en lo que va de 2026. La situación ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias y de organismos internacionales, debido a la baja cobertura de vacunación.

Según las autoridades guatemaltecas, uno de los fallecimientos corresponde a un bebé de dos meses originario de Quiché, quien murió en el Hospital Regional. De acuerdo con el director del centro asistencial, Rony Mendoza, el menor ingresó en estado crítico con un cuadro de distrés respiratorio y neumonía asociada al sarampión, por lo que permaneció hospitalizado alrededor de un día antes de fallecer. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. El otro caso corresponde a un bebé de ocho meses residente de Totonicapán, quien presentaba una cardiopatía preexistente y una neumonía grave.