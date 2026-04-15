Hondureño, culpable por grave delito contra una niña en Idaho

Idaho, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño fue condenado a una pena de hasta 26 años de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable de conducta lasciva contra una menor de siete años. Una vez cumpla su sentencia, será sometido a un proceso de deportación, según lo establecido por el tribunal. Se trata de José Vidal Leonor, quien inicialmente fue acusado en junio de 2025 por violación agravada, un delito que aplica cuando la víctima es menor de 16 años y el agresor es mayor de edad.

Meses después, en octubre, el imputado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual aceptó declararse culpable a cambio de que el cargo fuera reducido a conducta lasciva con una menor de 16 años. El caso fue resuelto por Michael Whyte, juez de distrito, quien impuso una condena compuesta por seis años de prisión fija y 20 años de carácter indeterminado. Además, ordenó su registro como delincuente sexual y el pago de más de 3,000 dólares en multas y costos judiciales. También se le acreditaron nueve meses ya cumplidos en prisión preventiva.

Hecho

De acuerdo con los documentos judiciales, el hecho que originó el proceso ocurrió el 18 de junio, cuando testigos encontraron al acusado desnudo junto a la víctima. Una entrevista forense posterior confirmó indicios de abuso y que la menor presentaba dolor en la zona genital. Durante la audiencia, la defensa argumentó que el proceso de evaluación psicosexual presentó dificultades debido a barreras idiomáticas y educativas. John Thomas, abogado del acusado, explicó que su cliente no habla inglés y tampoco sabe leer ni escribir en español, lo que afectó la fiabilidad de sus respuestas, incluso en una prueba de polígrafo que no pudo concluirse.

A pesar de estos inconvenientes, el informe previo a la sentencia ubicó al acusado con bajo riesgo de reincidencia y sin antecedentes graves, por lo que sugería una condena menor, equivalente a tres meses adicionales de prisión antes de su entrega a autoridades migratorias. No obstante, esta recomendación fue rechazada por la Fiscalía. Steven Harderlie, fiscal del condado de Bonneville, consideró que la gravedad del delito y los factores agravantes ameritaban una pena más severa.

Grave