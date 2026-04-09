Honduras autoriza extraditar a Guatemala a líder de la MS-13 condenado por varios delitos

Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras concedió este jueves la extradición hacia Guatemala de Álvaro Osiris Acosta, un presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por la justicia guatemalteca para cumplir condenas por múltiples delitos. La decisión fue adoptada por un juez de extradición de primera instancia tras la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, indicó el poder Judicial en un comunicado. Según la solicitud de extradición, el hondureño fue sentenciado, en una fecha no precisada, por "asesinato, narcoactividad, delitos contra el ambiente y suspensión, alteración del estado civil, uso público de nombre supuesto", detalló el Tribunal Supremo.

El acusado, de acuerdo al expediente, utilizaba al menos cuatro identidades falsas para evadir a la justicia, bajo los alias de William Contreras, José Lagos, Marlon Andrade y Roger Castro, una táctica que le permitió, en el pasado, recuperar su libertad tras detenciones previas. Acosta fue capturado a mediados de diciembre pasado cuando salía de la cárcel conocida como La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso (este), tras cumplir una condena por delitos no precisados. Un juez de primera instancia dictó su arresto provisional el mismo día de la detención y ordenó que fuera recluido en La Tolva, donde continuará mientras se concreta su traslado a Guatemala. De acuerdo con los informes oficiales, Acosta ocupa dentro de la estructura de la MS-13 un rango similar al de Yulan Adonay Archaga, alias El Porky, cabecilla de la pandilla que se fugó en 2020 de un juzgado en El Progreso, en el norte hondureño, y enfrenta cargos por cinco asesinatos.