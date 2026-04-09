Capturan a dos supuestos traficantes en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán.

Dos supuestos traficantes de droga fueron detenidos en Santa Rosa de Copán en las últimas horas. En el operativo, coordinado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), fueron arrestados alias Manchas, de 26 años, detenido en dos ocasiones anteriores.

El segundo detenido es alias Negro, de 26, originario de San Pedro Sula. Autoridades reportaron que ya había sido detenido por escándalo en vía pública. Mediante la inspección policial, les fueron decomisados varios envoltorios con supuesta cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. El operativo tuvo lugar en el barrio Mercedes de esa ciudad occidental.