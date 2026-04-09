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Capturan a dos supuestos traficantes en Santa Rosa de Copán

Alias Manchas y Negro fueron detenidos en un operativo de la Dipampco y tienen antecedentes

Capturan a dos supuestos traficantes en Santa Rosa de Copán

Los detenidos enfrentarán cargos relacionados con tráfico de drogas.

Santa Rosa de Copán.

Dos supuestos traficantes de droga fueron detenidos en Santa Rosa de Copán en las últimas horas.

En el operativo, coordinado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), fueron arrestados alias Manchas, de 26 años, detenido en dos ocasiones anteriores.

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El segundo detenido es alias Negro, de 26, originario de San Pedro Sula. Autoridades reportaron que ya había sido detenido por escándalo en vía pública.

Mediante la inspección policial, les fueron decomisados varios envoltorios con supuesta cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. El operativo tuvo lugar en el barrio Mercedes de esa ciudad occidental.

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Ambos sujetos, según el informe, llegaron deportados hace poco al país y autoridades detallaron que indagan si estos poseen alertas migratorias activas o cuentas pendientes con la justicia nacional e internacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán, por suponerles responsables del delito tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

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Redacción La Prensa
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