Capturan a tres implicados en secuestro de niño por quien exigían L5 millones

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el informe policial, los captores exigían cinco millones de lempiras a cambio de la liberación del menor. La rápida intervención de los equipos especializados permitió ubicar el lugar donde lo mantenían retenido y proceder con su rescate.

La Unidad Nacional Antisecuestros reportó la captura de los tres implicados en el secuestro del niño, de 10 años, que fue raptado la mañana de este miércoles en el municipio de Taulabé, Comayagua, zona central de Comayagua.

Durante la operación fueron capturados César David López, Omar Martínez y Alex José Sánchez Suazo, señalados como los presuntos responsables del hecho.

Según las autoridades, el menor fue localizado en una vivienda donde permanecía bajo custodia de los sospechosos. Tras ser evaluado, se confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

La Policía destacó que la acción oportuna evitó que la integridad física del niño se viera comprometida y permitió neutralizar a la estructura criminal en posesión del menor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en el caso.