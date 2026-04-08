Decomisan bus en Quimistán; conductor no sabía leer, escribir y tampoco tenía licencia

Quimistán, Santa Bárbara

La acción se llevó a cabo a la altura del kilómetro 44 de la CA-4, en la comunidad de Ceibita, luego de constatar que el conductor incumplía uno de los requisitos establecidos en la ley: saber leer y escribir. Asimismo, se verificó que el ciudadano no posee ningún tipo de permiso de conducir.

La Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), mediante agentes de la Unidad de Patrulla de Carretera del Corredor Occidente, realizó el decomiso de un autobús en el eje carretero CA-4, tramo Ceibita–Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

Durante la intervención, el conductor manifestó que no ha tramitado su licencia debido a que no sabe leer ni escribir. Al momento del decomiso, el autobús transportaba pasajeros, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial.

Con el objetivo de prevenir siniestros viales y salvaguardar la integridad de los usuarios, las autoridades procedieron al decomiso de la unidad y trasladaron a los pasajeros en otro vehículo cuyo conductor contaba con la documentación en regla.

Al conductor se le realizó la infracción bajo la aplicación de los artículos 98, numerales 01 y 24, así como el artículo 99, numeral 02, de la normativa vigente.

Es importante destacar que, para conducir este tipo de unidades de transporte, es obligatorio contar con permiso de conducir tipo B o D1, según lo establece la ley.

Al conductor se le extendió el acta de decomiso correspondiente y el vehículo fue trasladado mediante grúa al parqueo Don Jesús de la Flecha, en Santa Bárbara.

La DNVT, a través de la Patrulla de Carretera, reafirma su compromiso de garantizar la seguridad vial en el país.