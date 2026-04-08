Minuto a minuto: Guerra Israel vs Irán en vivo hoy 8 de abril

Teherán, Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró este miércoles que las violaciones que se han dado a varios puntos clave del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto el fuego bilateral o las propias negociaciones.

"La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", dijo en un comunicado publicado en X.

Su mensaje deja claro que la desconfianza "histórica" que Irán tiene hacia Estados Unidos parte de las "repetidas violaciones" a todo tipo de compromisos por parte de Washington, una tendencia que, "lamentablemente", se ha vuelto a repetir en esta ocasión.

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