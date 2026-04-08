Dolorosa y sorpresiva confesión de Luis Fernando Suárez sobre muerte de Arnold Peralta y Juan Carlos García

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez volvió a tocar el corazón de los catrachos con unas declaraciones cargadas de nostalgia, dolor y aprendizaje.
El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez volvió a tocar el corazón de los hondureños con declaraciones cargadas de nostalgia y una reflexión que marcó su vida para siempre.
El paso por la Selección de Honduras de Luis Fernando Suárez sigue siendo recordado como uno de los más importantes en la historia reciente del fútbol catracho.
Bajo el mando de Luis Fernando Suárez, Honduras logró clasificar a la Mundial de Brasil 2014, dejando una huella imborrable en toda una generación de aficionados.
Aquel logro no solo significó un éxito deportivo, sino también la última vez que la Selección Nacional de Honduras disputó una Copa del Mundo.
Desde entonces, Suárez ha mantenido un fuerte vínculo emocional con el país, demostrando constantemente su cariño por Honduras.
El técnico Luis Fernando Suárez ha resaltado en múltiples ocasiones el calor humano de los catrachos y lo especial que fue su etapa en el país.
Incluso ha recordado con entusiasmo su gusto por la gastronomía hondureña, en especial las tradicionales baleadas. También ha hablado de su admiración por lugares turísticos como Roatán, que lo marcaron durante su estancia.
No obstante, entre los recuerdos más significativos también hay episodios profundamente dolorosos que lo marcaron para siempre.
Uno de ellos fue el trágico asesinato del exseleccionado Arnold Peralta, ocurrido en 2015.
Arnold Peralta perdió la vida tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos en un centro comercial de La Ceiba, en un hecho que conmocionó a todo el país.
Otro golpe duro para el técnico fue la muerte del defensor Juan Carlos García en 2018.
García falleció luego de una valiente batalla contra la leucemia, enfermedad que enfrentó con fortaleza hasta el final.
Arnold Peralta y Juan Carlos García fueron piezas importantes dentro del proceso que lideró Suárez en la Selección Nacional de Honduras.
El colombiano confesó que lloró profundamente al enterarse de ambas tragedias, recordando con dolor esos momentos.
"Recuerdo dos situaciones de las cuales lloré después de lo que ocurrió. Fue cuando mataron a Arnold Peralta y cuando Juan Carlos García murió. Cuando supe de eso, me dio mucha tristeza, y más aún cuando supe cómo mataron a Peralta, eso me dolió aún más", confesó Suárez.
Además, aseguró que lo que más le afectó fue no haberles expresado en vida el agradecimiento que sentía por su entrega y compromiso. "Lo que más me dolió fue no haberles agradecido lo que hicieron por mí”, finalizó diciendo.
El DT ha confirmado que esa experiencia le dejó una enseñanza que hoy aplica en cada etapa de su vida, tanto personal como profesional. Ahora procura agradecer siempre a quienes han sido parte de su camino y han contribuido a su crecimiento.