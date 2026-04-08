Reaparece el Cartel de El Diablo grabando video mientras mata a mujer

El 13 de marzo del 2026 el Cartel de el Diablo hizo creer a Honduras que Esteban Ferrera, alias El Diablo, había sido asesinado, y desde entonces parecía que acordaban una tregua en la violencia que ha sufrido Sulaco, Yoro, en los últimos meses, sin embargo, esta violenta banda delictiva ha vuelto a sus andadas y todo ha quedado registrado en un sangriento y pertubarador video en el que aparecen decapitando a Flor Marisela Matute Munguía.
Según afirma la familia de Flor, ella ha sido víctima del Cartel de El Diablo y aunque las autoridades afirman que la mujer tenía antecedentes policiales relacionados con la venta de drogas, sus parientes dicen que ella era comerciante.
El cuerpo de Flor fue hallado la mañana del lunes 6 de abril, tres semanas después de que la banda montara un espectáculo para hacer creer que Esteban Ferrera había sido asesinado.
Cuando Esteban fingió su muerte, uno de los cinco cuerpos fue decapitado, y a esa víctima le colocaron los documentos de Esteban Ferrera para simular que se trataba de él.
La familia de Flor recordó que “ella tenía 36 años. Estaba en su casa en Victoria, Yoro, y la dejaron muerta en el cementerio de Sulaco. La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, relataron con profundo dolor los familiares de la víctima.
Asimismo, aseguraron que la mujer no tenía conflictos personales. “Ella no tenía problemas y tenía dos hijos. El hijo menor vio cuando se la llevaron”, indicaron con seguridad durante la entrevista.
“Dice que fueron tres hombres. Dos andaban cubiertos, con uniformes de la DPI y gorras de la Policía Nacional. Andaban con machete y también con un arma tipo R-15”, afirmaron.
En las redes sociales circula un video en donde se ve a Flor sin ropa mientras un sujeto le corta la cabeza.
Esteban Ferrera sigue prófugo de la justicia y contrario a otros atentados, el Cártel de El Diablo no ha dicho nada en las redes sociales.
Es más, la cuenta en la que antes subían el contenido, fue retirada de todas las redes sociales.