Reaparece el Cartel de El Diablo grabando video mientras mata a mujer

El 13 de marzo del 2026 el Cartel de el Diablo hizo creer a Honduras que Esteban Ferrera, alias El Diablo, había sido asesinado, y desde entonces parecía que acordaban una tregua en la violencia que ha sufrido Sulaco, Yoro, en los últimos meses, sin embargo, esta violenta banda delictiva ha vuelto a sus andadas y todo ha quedado registrado en un sangriento y pertubarador video en el que aparecen decapitando a Flor Marisela Matute Munguía.