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Reaparece el Cartel de El Diablo grabando video mientras mata a mujer

Luego de fingir la muerte de su cabecilla, Esteban Ferrera, el Cartel de el Diablo grabó un perturbador video mientras le cortaban la cabeza a Flor Matute

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El 13 de marzo del 2026 el Cartel de el Diablo hizo creer a Honduras que Esteban Ferrera, alias El Diablo, había sido asesinado, y desde entonces parecía que acordaban una tregua en la violencia que ha sufrido Sulaco, Yoro, en los últimos meses, sin embargo, esta violenta banda delictiva ha vuelto a sus andadas y todo ha quedado registrado en un sangriento y pertubarador video en el que aparecen decapitando a Flor Marisela Matute Munguía.
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Según afirma la familia de Flor, ella ha sido víctima del Cartel de El Diablo y aunque las autoridades afirman que la mujer tenía antecedentes policiales relacionados con la venta de drogas, sus parientes dicen que ella era comerciante.
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El cuerpo de Flor fue hallado la mañana del lunes 6 de abril, tres semanas después de que la banda montara un espectáculo para hacer creer que Esteban Ferrera había sido asesinado.
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Cuando Esteban fingió su muerte, uno de los cinco cuerpos fue decapitado, y a esa víctima le colocaron los documentos de Esteban Ferrera para simular que se trataba de él.
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La familia de Flor recordó que “ella tenía 36 años. Estaba en su casa en Victoria, Yoro, y la dejaron muerta en el cementerio de Sulaco. La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, relataron con profundo dolor los familiares de la víctima.
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Asimismo, aseguraron que la mujer no tenía conflictos personales. “Ella no tenía problemas y tenía dos hijos. El hijo menor vio cuando se la llevaron”, indicaron con seguridad durante la entrevista.
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“Dice que fueron tres hombres. Dos andaban cubiertos, con uniformes de la DPI y gorras de la Policía Nacional. Andaban con machete y también con un arma tipo R-15”, afirmaron.
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En las redes sociales circula un video en donde se ve a Flor sin ropa mientras un sujeto le corta la cabeza.
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Esteban Ferrera sigue prófugo de la justicia y contrario a otros atentados, el Cártel de El Diablo no ha dicho nada en las redes sociales.
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Es más, la cuenta en la que antes subían el contenido, fue retirada de todas las redes sociales.
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