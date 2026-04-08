Lamine Yamal se cansa y amenaza con irse del Barcelona: Hace increíble petición

La figura de Lamine Yamal vuelve a estar en el centro del debate mediático europeo tras la difusión de un rumor que ha sacudido el entorno del FC Barcelona.
Lamine Yamal se vio decepcionado tras la dura derrota que sufrió como local su FC Barcelona a manos del Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
A Yamal se le vio activo durante el partido, pero eso no bastó y el FC Barcelona quedó al borde de una nueva eliminación en la Champions League ya que perdieron en casa con un marcador de 2-0.
Según diversas versiones que circulan en redes y algunos portales, el joven talento habría “advertido” al club blaugrana sobre la necesidad de reforzar la plantilla con un delantero de élite si quieren mantenerse en la cima del fútbol europeo.
Prensa de España señala que al parecer Lamine Yamal ya está decepcionado de que no pueden llegar a pelear por la soñada Champions.
Prensa española señala que Lamine Yamal habría amenazado al Barcelona con el hecho de que puedan fichar un delantero de élite de cara a la próxima campaña.
"Lamine Yamal ha advertido al Barcelona que deben igualar su ambición en el mercado de fichajes firmando a un delantero de élite", informa la prensa española.
La amenaza va más allá al extremo de que Lamine Yamal podría irse del FC Barcelona si el cuadro culé no termina fichando un delantero.
En caso de irse del Barcelona, el equipo que podría intentar el fichaje de Lamine Yamal es el París Saint Germain, vigente campeón de Europa.
El extremo español estaría dispuesto a escuchar una oferta millonaria del Paris Saint-Germain, la cual incluso se menciona que podría alcanzar los 350 millones de euros.
Aunque el PSG ha demostrado en el pasado su capacidad para realizar fichajes astronómicos —como ocurrió en su momento con Neymar—, una operación de 350 millones de euros no solo rompería todos los registros históricos, sino que también implicaría un movimiento financiero extremadamente complejo, incluso para un club respaldado por grandes recursos.
Según informó El Nacional de Cataluña, el mandamás del PSG inició conversaciones con Jorge Mendes, agente de Lamine Yamal, para convencerlo de fichar en Francia.
"Las conversaciones con Jorge Mendes no buscan una operación en concreto ni nada similar, sino mantener información actualizada sobre el estado del jugador y dejar patente que ese interés latente en el fichaje siempre va a existir", aclara el medio español.
Este supuesto escenario ha generado un enorme revuelo, no solo por la magnitud de la cifra, sino también por lo que representa Yamal dentro del proyecto deportivo del Barcelona.
La joya blaugrana, de apenas 18 años, se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores de Europa, lo que explica el interés de PSG en un fichaje de semejante magnitud.
No sería extraño que el nombre de Yamal esté en su radar, aunque de ahí a concretar una operación de tal magnitud hay una distancia considerable.