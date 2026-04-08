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Rescatan a niño que había sido secuestrado en Taulabé

Un niño de 10 años, secuestrado en Taulabé, fue liberado en Comayagua en buen estado de salud. Autoridades capturaron a tres sospechosos.

Rescatan a niño que había sido secuestrado en Taulabé

Captura de video que muestra el momento en que Patrick Sammir Girón Chávez fue secuestrado
Comayagua, Honduras

El niño de 10 años, quien había sido secuestrado la mañana de este miércoles en Taulabé, fue rescatado por la Policía en la colonia El Pino de Comayagua.

Capturan a tres implicados en secuestro de niño por quien exigían L5 millones

Según informes policiales, el menor se encuentra en buen estado de salud tras su liberación.

De acuerdo con la Policía, los responsables del secuestro exigían cinco millones de lempiras a cambio de su liberación.

El secuestro del menor fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Durante la operación, ejecutada por la Unidad Antisecuestro, fueron capturados tres hombres identificados como César David López, Omar Martínez y Alex José Sánchez Suazo, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del caso.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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