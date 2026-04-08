Rescatan a niño que había sido secuestrado en Taulabé

Comayagua, Honduras

El niño de 10 años , quien había sido secuestrado la mañana de este miércoles en Taulabé , fue rescatado por la Policía en la colonia El Pino de Comayagua.

Según informes policiales, el menor se encuentra en buen estado de salud tras su liberación.

De acuerdo con la Policía, los responsables del secuestro exigían cinco millones de lempiras a cambio de su liberación.

El secuestro del menor fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Durante la operación, ejecutada por la Unidad Antisecuestro, fueron capturados tres hombres identificados como César David López, Omar Martínez y Alex José Sánchez Suazo, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del caso.