Tabla de posiciones Honduras: Olimpia amenaza y se aferra a pelear la punta

Tegucigalpa, Honduras.

En el estadio Excélsior de Puerto Cortés, Génesis PN dio el golpe de la jornada al imponerse por la mínima (0-1) ante Platense . El único tanto del encuentro fue obra del colombiano Juan Carlos Mosquera, quien definió el compromiso y silenció a la afición local.

La jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras arrancó con intensidad y dejó movimientos importantes tanto en la tabla de posiciones como en la lucha por la permanencia.

Con este triunfo, Génesis PN llega a 16 puntos y asciende al séptimo lugar, desplazando a Platense al octavo puesto con 14 unidades. Más allá del impacto en la tabla del torneo, la victoria tiene un valor clave en la acumulada: los “caninos” alcanzan 34 puntos y toman un respiro importante en la pelea por evitar el descenso, ampliando la ventaja sobre sus rivales directos.

Luego, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, el bicampeón Olimpia tuvo que emplearse a fondo para remontar y vencer 2-1 a un combativo Victoria, que vendió cara la derrota.

Con este resultado, Olimpia alcanza los 26 puntos y se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos, sin perder de vista el liderato que ostenta Real España con 30 unidades, seguido muy de cerca por Motagua con 29.

Por su parte, Victoria complica aún más su panorama en la lucha por la permanencia. El conjunto dirigido por Hernán Medina continúa en la penúltima posición de la tabla acumulada con 27 puntos, apenas por encima del C.D. Choloma, que cierra la clasificación con 25 unidades.