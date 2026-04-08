Escándalo en Marathón: drástica decisión contra futbolistas indisciplinados

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de confirmarse que hubo actos de indisciplina, la dirigencia del Marathón tomó cartas en el asunto y ha determinado separar del plantel a cuatro de los jugadores involucrados, quienes están entrenando aparte del plantel y no formarán parte del equipo que jugará este jueves el clásico de las "M" ante Motagua. El pasado lunes, Diario LA PRENSA informó que, el sábado 4 de abril, durante la concentración del Monstruo Verde previa al compromiso contra Platense en Puerto Cortés, un grupo de futbolistas incurrió en actos de indisciplina, lo que generó una fuerte sacudida interna dentro el equipo.

Estas acciones provocaron el malestar del argentino, Pablo Lavallén, director técnico, y su cuerpo técnico, quienes, al conocer lo ocurrido, informaron a la dirigencia del club. A partir de entonces, se iniciaron reuniones constantes para tomar decisiones al respecto. La situación estalló el domingo por la tarde-noche. Según conoció este medio, la primera medida adoptada fue separar del primer equipo a los futbolistas involucrados, mientras continúan las investigaciones para acabar de raíz ante las presiones externas de una gran parte de la afición verdolaga.

Nombres de los futbolistas

Los jugadores apartados y que entrenan separados del plantel estelar son: Brayan Moya, André Orellana, Raúl Espinoza y Axel Alvarado. Incluso, a Moya, exdelantero del Vida, Olimpia y Real España se le ofreció la rescisión de su contrato, la cual no aceptó. La Junta Directiva buscará llegar hasta las últimas instancias para salvaguardar la imagen del club tras los recientes hechos. La intención es sentar un precedente y, una vez reunidas las pruebas de lo sucedido el sábado pasado por la noche, emitir comunicados oficiales la próxima semana.

¿Qué pasó con Carlos “Chuy” Pérez?

La situación del extremo, Carlos "Chuy" Pérez es distinta. Pérez no formó parte de la concentración previa al partido contra Platense debido a una suspensión por acumulación de tarjetas. No obstante, estaba citado para entrenar con los jugadores lesionados el domingo por la mañana, pero no asistió. Aunque se trata de una falta menor, la situación se agravó tras la difusión de fotografías y videos del futbolista la noche anterior en una playa de Puerto Cortés, disfrutando de un concierto musical. Ante ello, Carlos Pérez fue convocado a una reunión en la que recibió un llamado de atención, ya que es considerado una de las principales apuestas del club. Además, podría ser sancionado con una multa económica.