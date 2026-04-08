Exfutbolista sobre Alberth Elis: "Me ofreció un carro y no me lo ha dado"

El delantero hondureño Alberth Elis ha recibido en las últimas horas un mensaje de uno de los destacados exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras.
Alberth Elis por ahora se encuentra sin equipo y volvió a Honduras tras someterse a una prueba en el Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos.
Elis tuvo su infancia en el sector del barrio Chamelecón de San Pedro Sula y no olvida sus raíces.
El exseleccionado hondureño no olvida sus raíces y a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por ayudar a las personas más necesitadas .
En las últimas horas, un exjugador de la Liga Nacional de Honduras ha sorprendido con una petición y recordatorio para Alberth Elis.
El exjugador hondureño Emilio Hernández, conocido como El Chespirito, sorprendió al revelar que tuvo un papel clave en la formación del delantero Alberth Elis durante su infancia.
Hernández, quien militó en la Liga Nacional durante los años 80 y 90 con equipos como Real Maya y Sula, contó al periodista Américo Navarrete cómo conoció a Elis y cómo lo ayudó a convertirse en futbolista.
"El papá y la mamá eran de pocos recursos, nos hicimos amigos y el papá me pidió que le ayudara. Así creció Alberth", relató Hernández, destacando la cercanía y el apoyo que le brindó al joven delantero.
El exfutbolista reveló que Elis le prometió un automóvil cuando fichó por Houston Dynamo de la MLS en 2017.
"Él me da regalías cuando viene de Europa, de 100 o 200 euros, que me sirven, pero él es un millonario. Tiene más capacidad de poder ayudarme y me ofreció un carro, pero desde que se fue a Estados Unidos aún no me lo ha dado. Me gustaría que me ayudara con el carrito para trabajar. No le estoy exigiendo; más bien le pido a Dios que lo cuide y lo proteja", expresó Hernández.
Chespirito finalizó con un mensaje lleno de esperanza y afecto: "Le pido a él que cumpla lo que me prometió. Es algo que uno guarda en el corazón, pensando en que Alberth me va a ayudar algún día".
Por ahora Alberth Elis no se ha pronunciado en referencia a estas palabras y se encuentra en Honduras.
La Panterita sigue activo a nivel profesional y actualmente se encuentra en un momento de transición, buscando consolidarse nuevamente en un club tras su salida del Marítimo y el proceso de recuperación que atravesó.
Elis es un ejemplo de lucha y perseverancia.