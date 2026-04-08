Exfutbolista sobre Alberth Elis: "Me ofreció un carro y no me lo ha dado"

"Él me da regalías cuando viene de Europa, de 100 o 200 euros, que me sirven, pero él es un millonario. Tiene más capacidad de poder ayudarme y me ofreció un carro, pero desde que se fue a Estados Unidos aún no me lo ha dado. Me gustaría que me ayudara con el carrito para trabajar. No le estoy exigiendo; más bien le pido a Dios que lo cuide y lo proteja", expresó Hernández.