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Exfutbolista sobre Alberth Elis: "Me ofreció un carro y no me lo ha dado"

Recordado exjugador de la Liga Nacional de Honduras dejó sorpresivo mensaje para "La Panterita".

Exfutbolista sobre Alberth Elis: Me ofreció un carro y no me lo ha dado
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El delantero hondureño Alberth Elis ha recibido en las últimas horas un mensaje de uno de los destacados exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras.

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Alberth Elis por ahora se encuentra sin equipo y volvió a Honduras tras someterse a una prueba en el Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos.

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Elis tuvo su infancia en el sector del barrio Chamelecón de San Pedro Sula y no olvida sus raíces.

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El exseleccionado hondureño no olvida sus raíces y a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por ayudar a las personas más necesitadas .

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En las últimas horas, un exjugador de la Liga Nacional de Honduras ha sorprendido con una petición y recordatorio para Alberth Elis.
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El exjugador hondureño Emilio Hernández, conocido como El Chespirito, sorprendió al revelar que tuvo un papel clave en la formación del delantero Alberth Elis durante su infancia.
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Hernández, quien militó en la Liga Nacional durante los años 80 y 90 con equipos como Real Maya y Sula, contó al periodista Américo Navarrete cómo conoció a Elis y cómo lo ayudó a convertirse en futbolista.

 Foto captura Américo Navarrete.
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"El papá y la mamá eran de pocos recursos, nos hicimos amigos y el papá me pidió que le ayudara. Así creció Alberth", relató Hernández, destacando la cercanía y el apoyo que le brindó al joven delantero.

 Foto captura Américo Navarrete.
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El exfutbolista reveló que Elis le prometió un automóvil cuando fichó por Houston Dynamo de la MLS en 2017.
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"Él me da regalías cuando viene de Europa, de 100 o 200 euros, que me sirven, pero él es un millonario. Tiene más capacidad de poder ayudarme y me ofreció un carro, pero desde que se fue a Estados Unidos aún no me lo ha dado. Me gustaría que me ayudara con el carrito para trabajar. No le estoy exigiendo; más bien le pido a Dios que lo cuide y lo proteja", expresó Hernández.

 Foto captura Américo Navarrete.
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Chespirito finalizó con un mensaje lleno de esperanza y afecto: "Le pido a él que cumpla lo que me prometió. Es algo que uno guarda en el corazón, pensando en que Alberth me va a ayudar algún día".

 Foto captura Américo Navarrete.
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Por ahora Alberth Elis no se ha pronunciado en referencia a estas palabras y se encuentra en Honduras.
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La Panterita sigue activo a nivel profesional y actualmente se encuentra en un momento de transición, buscando consolidarse nuevamente en un club tras su salida del Marítimo y el proceso de recuperación que atravesó.
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Elis es un ejemplo de lucha y perseverancia.

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