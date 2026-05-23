Muere Dick Parry, histórico saxofonista de Pink Floyd

Según relató Gilmour en entrevistas anteriores, Parry se había alejado temporalmente de la música y llegó incluso a vender sus instrumentos y trabajar como herrador antes de retomar contacto con el guitarrista. Ese reencuentro permitió que volviera a colaborar con la banda durante la producción del álbum “The Division Bell”, además de integrarse a la gira mundial de 1994.