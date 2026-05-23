Muere Dick Parry, histórico saxofonista de Pink Floyd

Dick Parry, reconocido por su trabajo junto a Pink Floyd, falleció este viernes, según confirmó el guitarrista David Gilmour a través de sus redes sociales.
El músico británico dejó una huella imborrable en la historia del rock progresivo gracias a los emblemáticos solos de saxofón que dieron identidad a varias de las canciones más recordadas de la agrupación.
Su participación quedó inmortalizada en temas como “Money”, “Us and Them” y “Shine On You Crazy Diamond”, piezas fundamentales dentro de álbumes históricos como “The Dark Side of the Moon” y “Wish You Were Here”.
Gilmour recordó que su amistad con Parry comenzó cuando ambos tenían apenas 17 años y compartían escenarios en distintas bandas mucho antes de consolidarse dentro de la escena musical británica.
En su mensaje de despedida, el guitarrista destacó la sensibilidad artística y el estilo inconfundible del saxofonista, señalando que su sonido se convirtió en una parte esencial de la identidad de Pink Floyd.
Además de sus aportes en estudio, Dick Parry acompañó durante décadas distintos proyectos musicales de Gilmour, tanto en giras internacionales como en grabaciones posteriores a la etapa clásica del grupo.
El saxofonista también participó en el histórico concierto benéfico “Live 8” en 2005, evento que reunió nuevamente a los integrantes más emblemáticos de Pink Floyd después de varios años alejados de los escenarios.
Según relató Gilmour en entrevistas anteriores, Parry se había alejado temporalmente de la música y llegó incluso a vender sus instrumentos y trabajar como herrador antes de retomar contacto con el guitarrista. Ese reencuentro permitió que volviera a colaborar con la banda durante la producción del álbum “The Division Bell”, además de integrarse a la gira mundial de 1994.
Gilmour recordó que bastaron apenas unos minutos de prueba para confirmar que el talento de Parry seguía intacto. “Tocó tres frases y decidimos que no hacía falta seguir probando. Tenía ese tono inconfundible”, expresó el músico británico.
Tras conocerse la noticia, artistas, productores y seguidores alrededor del mundo comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos de uno de los saxofonistas más representativos ligados al universo sonoro de Pink Floyd.