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Platense vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

En el estadio Excélsior, el Platense recibe a Génesis en un duelo clave correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026.

Platense vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL PLATENSE - GENÉSIS PN

--LA PREVIA--

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su emocionante desarrollo, regalando a los aficionados intensos enfrentamientos, resultados sorpresivos y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta ocasión, uno de los duelos más atractivos de la jornada 17 será el que protagonizarán Platense y GénesisPN , dos equipos que se verán las caras en un compromiso clave en la recta final del campeonato.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora de Honduras). La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, y también podrás seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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