Platense vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su emocionante desarrollo, regalando a los aficionados intensos enfrentamientos, resultados sorpresivos y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta ocasión, uno de los duelos más atractivos de la jornada 17 será el que protagonizarán Platense y GénesisPN , dos equipos que se verán las caras en un compromiso clave en la recta final del campeonato.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora de Honduras). La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, y también podrás seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.