Olimpia vs Victoria, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El escenario será el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa , donde el “león” buscará imponer su localía ante una “jaiba brava” que llega motivada.

El duelo entre Club Olimpia Deportivo y Club Deportivo Victoria promete emociones fuertes este miércoles 8 de abril, en el marco de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia afronta este compromiso con la presión de sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por el liderato. El equipo dirigido por Eduardo Espinel se ubica en la tercera posición con 23 puntos, por detrás del líder Real España (30) y Motagua (29).

En ese sentido, los albos no pueden permitirse otro tropiezo, especialmente jugando en casa y con el respaldo de su afición.

Del otro lado, Victoria llega con renovado ánimo. A pesar de sus problemas económicos, el conjunto ceibeño viene de lograr un valioso triunfo 3-2 frente a los Lobos de la UPNFM, resultado que les dio un respiro en la lucha por la permanencia.

Actualmente, la “jaiba” ocupa la penúltima posición con 27 puntos, apenas dos más que el CD Choloma, por lo que cada partido es una final en su objetivo de seguir en la máxima categoría.

Este enfrentamiento además tiene un ingrediente especial: en la primera vuelta, disputada en La Ceiba, Victoria sorprendió al imponerse 2-1 sobre Olimpia, resultado que aún resuena y que los capitalinos buscarán revertir.