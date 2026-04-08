Dirigente de Lobos UPNFM rompe el silencio tras castigo a José García

ENTREVISTA CON DARÍO CRUZ

¿Qué medidas tomó Lobos UPNFM después del incidente de José García donde le tocó los glúteos a Chirinos y le acarreó suspensión de cinco partidos?

Se le hizo un llamado atención de público al jugador (José García) delante del cuerpo técnico y compañeros, manifestando nuestra inconformidad y molestia por los actos que se dieron en ese partido. Se les hizo saber de qué, aunque es un juego de fútbol, ​​también es un trabajo y que para el desarrollo del trabajo hay que ser serio, hay que divertirse y no caer en actos que dejan mucho que desear como profesionales del fútbol.

¿También hubo multa?

Sí, una multa del 30% del salario y el pago de los gastos que incurra esto, además el pago de los 6,000 lempiras que le impuso la Comisión de Disciplina que los tiene que pagar de la bolsa de él. También estamos en proceso de una apelación y todos los gastos van a salir del salario que a él se le asigna y se le paga mensualmente. En realidad, una suspensión de cinco partidos es estar pagando a un jugador para que esté sancionado y el equipo no está para ese tipo de cosas. Esto muestra nuestra seriedad que nos ha garantizado como una institución educativa, una institución formadora y los jugadores que vienen deben de estar a la altura de la institución que están representando.

¿Cree que esta acción como la de José García puede generar un despedido o rescisión de contrato de Lobos?

Es que mire, hay que dejarlo plasmado en el contrato que uno tiene con ellos, porque este es el marco normativo que uno tiene que respetar. La conducta de José García y la de muchos jugadores, tienen que ver con la falta de inteligencia emocional para diferenciar en qué momento, diferenciar un amigo y un enemigo, que cuando me lo encuentro en la cancha, pero allí somos compañeros de trabajo. Ellos no lograron diferenciar de que son amigos porque compartieron en Olimpia, pero se comportaron como si estaban en un fútbol burocrático o un entrenamiento; Allí hay público, cámaras y niños, había que dar buen ejemplo. Considere que, si en el contrato se establece que hay que mantener una conducta conforme a las normas de la institución, son causales de despido si son faltas a la moral.

¿Considera que el castigo fue muy alto o es que, vieron que la camisa de Lobos no pesa como la del Olimpia, Motagua, Real España o Marathón y por eso le dieron tantos partidos?

Para mí el castigo es exagerado, pero también, los castigos se hicieron no para que la gente cometa las faltas, sino para evitar que otros jugadores los cometan. La pena de muerte en un país se aplica pero no para matar a todo el mundo, sino para aquellos que cometen un delito y sirve como disuasivo cuando se comete una falta, en este caso la amonestación que le da la Comisión de Disciplina es un disuasivo para que ningún otro jugador se atreva a cometer este tipo de faltas a las buenas costumbres y la moral. Si (José García) hubiera sido jugador de Olimpia pienso que le hubieran enviado una carta de felicitación por parte de la Comisión de Disciplina, porque en realidad, los castigos están en función del color de la camiseta. Aquí hay jugadores que le escapan de pegar a los árbitros y los silbantes solo agachan la cabeza si la camisa es blanca o azul; esa es la realidad, nosotros hemos sido víctimas de ese tipo de cosas. Se miden por el color de camiseta que se usa, allí se ve si es azul, blanca, amarilla o verde.

¿Se capacitaron los futbolistas ahora que hay FVS-VAR, porque se siguen cometiendo faltas infantiles y acciones como las de José García?

Estos comportamientos en el fútbol siempre se han dado por la familiaridad de los jugadores. Ellos deben de diferenciar una cosa, el fútbol burocrático, el entrenamiento y el fútbol profesional. A veces uno le puede dar una patadita a un compañero y el árbitro lo expulsa porque no sabe que son amigos, desconocen los cánones y las normas que entre futbolistas existen. El problema es que ahora estamos mucho más vistos; hay cámaras, memes, TikTok y hasta en un diario usted toma una captura y se publica, es noticia, ellos deben de entender que hay mucha tecnología.