Arrestan a hombre acusado de maltrato animal en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras

Un hombre de 52 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de herir con un arma blanca a un perro en la colonia Osorio, en Santa Rosa de Copán.

El arresto se produjo luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa al sospechoso después del ataque contra el animal, llamado “Toto”.

En el video, una vecina lo enfrenta y lo señala mientras graba con su celular, denunciando que no sería la primera vez que el individuo agrede a perros de la zona.