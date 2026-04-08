Arrestan a hombre acusado de maltrato animal en Santa Rosa de Copán

Un hombre de 52 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de herir con un arma blanca a un perro en la colonia Osorio, en Santa Rosa de Copán.
El arresto se produjo luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa al sospechoso después del ataque contra el animal, llamado “Toto”.
En el video, una vecina lo enfrenta y lo señala mientras graba con su celular, denunciando que no sería la primera vez que el individuo agrede a perros de la zona.
Posteriormente, se muestra al perro con una lesión en su pierna derecha, lo que generó indignación entre los habitantes del sector.
Tras hacerse público el caso, la Policía Nacional confirmó la captura del sospechoso en su propia vivienda, localizada en la misma colonia donde ocurrió el hecho.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Durante la detención, las autoridades incautaron un arma blanca que, según las investigaciones, habría sido utilizada en el ataque. Sin embargo, no se dieron a conocer datos personales del detenido.
La Unidad Departamental de Policía número 4 informó que el hombre será puesto a disposición de las autoridades competentes, acusado del delito de maltrato animal, de acuerdo con la normativa vigente en el país.