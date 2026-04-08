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Detienen a presunto responsable por la muerte de una mujer en la colonia La Era

José Alfredo Espinal de 37 años, fue capturado en la colonia La Era, sospechoso de la muerte de Yeni Patricia García

Detienen a presunto responsable por la muerte de una mujer en la colonia La Era

Según pobladores, se presume que la víctima, Yeni Patricia García y el sospechoso, José Alfredo Espinal, mantenían una relación sentimental.

 Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras

Un hombre identificado como José Alfredo Espinal, de 37 años, fue capturado en la colonia La Era por considerarlo presunto responsable de la muerte de Yeni Patricia García.

Elementos de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) participaron en la operación para detener a Espinal. Al llegar a su residencia, los oficiales solicitaron que abriera la puerta, pero el sospechoso se negó a colaborar, lo que obligó a los agentes a ingresar por la fuerza.

Durante el allanamiento, saltaron muros y aseguraron al detenido, quien fue puesto bajo custodia para continuar con las investigaciones.

El cuerpo de Yeni Patricia fue encontrado la mañana del viernes 3 de abril en una calle de la misma colonia, frente a un campo de fútbol.

Según los reportes preliminares, la víctima habría sido ultimada a pedradas, quedando con el rostro desfigurado por los múltiples golpes.

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Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque se presume que el sospechoso mantenía una relación sentimental con la víctima. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer el caso.

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Redacción La Prensa
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