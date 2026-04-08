Detienen a presunto responsable por la muerte de una mujer en la colonia La Era

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre identificado como José Alfredo Espinal, de 37 años, fue capturado en la colonia La Era por considerarlo presunto responsable de la muerte de Yeni Patricia García.

Elementos de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) participaron en la operación para detener a Espinal. Al llegar a su residencia, los oficiales solicitaron que abriera la puerta, pero el sospechoso se negó a colaborar, lo que obligó a los agentes a ingresar por la fuerza.

Durante el allanamiento, saltaron muros y aseguraron al detenido, quien fue puesto bajo custodia para continuar con las investigaciones.

El cuerpo de Yeni Patricia fue encontrado la mañana del viernes 3 de abril en una calle de la misma colonia, frente a un campo de fútbol.

Según los reportes preliminares, la víctima habría sido ultimada a pedradas, quedando con el rostro desfigurado por los múltiples golpes.