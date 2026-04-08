Ultiman a dos hermanos e incendian viviendas en Olancho

Concordia, Honduras

Dos hermanos fueron asesinados la mañana del lunes 6 de abril en la comunidad de Amaranguiles, municipio de Concordia, Olancho. Las víctimas fueron identificadas por la Policía Nacional como Isaí Emmanuel Alvarado Flores, quien estaba por cumplir 18 años y Jorge Isaías Alvarado Flores de 25 años. De acuerdo con testimonios de pobladores, ambos se desplazaban por una calle del caserío cuando fueron interceptados por individuos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte de forma inmediata.

Los familiares retiraron los cuerpos del lugar antes de la llegada de las autoridades y los trasladaron a la vivienda familiar, alterando la escena del crimen. Al día siguiente del doble homicidio, vecinos reportaron la quema de varias viviendas y vehículos en la zona, así como la matanza de animales doméstico, perpetrada por individuos aún no identificados. Habitantes de Amaranguiles sospechan que los responsables de los daños y actos violentos serían los mismos individuos implicados en el asesinato de los hermanos, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.