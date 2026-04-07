Dipampco fortalece cultura de la denuncia contra extorsión en Victoria, Yoro

Victoria, Yoro

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco) implementó una intensiva campaña de prevención y socialización para fortalecer la cultura de la denuncia en la comunidad.

La actividad se centró en sectores vulnerables frente al flagelo de la extorsión, como el transporte público y el comercio local, así como en la ciudadanía en general.

Durante la intervención, los agentes abordaron directamente a operarios del transporte y a dueños de negocios, brindándoles herramientas y orientación para enfrentar posibles amenazas o cobros ilícitos por parte de grupos delictivos.

Asimismo, se distribuyó material informativo y se mantuvieron diálogos con los propietarios de comercios y conductores, explicando los protocolos de seguridad a seguir ante intentos de extorsión.

Con estas acciones, la Dipampco busca instruir a la población sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo y promover la denuncia activa como medida preventiva.