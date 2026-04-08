Familiares de un niño de 4 años piden ayuda para salvarle el brazo tras ser arrollado por un vehículo en Olancho

Un menor de apenas 4 años resultó gravemente herido luego de que un vehículo no identificado le cercenara un brazo y le fracturara un pie, en un hecho ocurrido en la comunidad de Santa Clara, en Catacamas, Olancho.
De acuerdo con el relato de la madre y testigos, el accidente se produjo cuando ambos descendían de un autobús en el que se transportaban. En ese momento, un vehículo, aún no identificado, los atropelló, dejando al niño con severas lesiones. Tras el hecho, el conductor huyó del lugar.
El medio capitalino HCH entrevistó al tío del menor, don Deciderio, quien relató que, tras el accidente, regresó a la carretera en busca del brazo del niño. Luego lo trasladó a su vivienda, donde lo colocó en una hielera, y posteriormente lo llevó a un hospital en Tegucigalpa, adonde también fue trasladado el menor, con la esperanza de que pueda ser reimplantado.
“Logramos rescatar el brazo de él”, expresó don Deciderio, quien además pidió a las autoridades revisar cámaras de seguridad cercanas al lugar para identificar al conductor involucrado.
El menor ya fue intervenido quirúrgicamente; sin embargo, su estado sigue siendo delicado. Según su tío, necesita al menos cuatro cirugías para recuperar la funcionalidad del brazo. “No se sabe si el brazo va a quedar bien. Necesita más operaciones”, añadió.
Cabe destacar que don Deciderio cuenta con experiencia como rescatista y paramédico, lo que le permitió actuar con rapidez y asistir a su sobrino en los momentos críticos. “He sido un poquito de todo y eso me ha permitido ayudar a muchas personas”, concluyó.
Para colaborar con los gastos médicos, los familiares habilitaron el número de teléfono 9885-1225.