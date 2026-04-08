Familiares de un niño de 4 años piden ayuda para salvarle el brazo tras ser arrollado por un vehículo en Olancho

Olancho

Un menor de apenas 4 años resultó gravemente herido luego de que un vehículo no identificado le cercenara un brazo y le fracturara un pie, en un hecho ocurrido en la comunidad de Santa Clara, en Catacamas, Olancho.

De acuerdo con el relato de la madre y testigos, el accidente se produjo cuando ambos descendían de un autobús en el que se transportaban. En ese momento, un vehículo, aún no identificado, los atropelló, dejando al niño con severas lesiones. Tras el hecho, el conductor huyó del lugar.

El medio capitalino HCH entrevistó al tío del menor, don Deciderio, quien relató que, tras el accidente, regresó a la carretera en busca del brazo del niño. Luego lo trasladó a su vivienda, donde lo colocó en una hielera, y posteriormente lo llevó a un hospital en Tegucigalpa, adonde también fue trasladado el menor, con la esperanza de que pueda ser reimplantado.

“Logramos rescatar el brazo de él”, expresó don Deciderio, quien además pidió a las autoridades revisar cámaras de seguridad cercanas al lugar para identificar al conductor involucrado.