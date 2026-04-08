"La Policía lo tenía detenido": hallan asesinado a técnico de celulares en La Ceiba

LA CEIBA

El cuerpo sin vida de un jovencito fue encontrado en horas tempranas de este miércoles en un solar baldío de la colonia Trejo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García, de 24 años de edad, cuyo cadáver presentaba signos de violencia, según informaron de manera preliminar las autoridades que llegaron a la escena.

De acuerdo con los reportes iniciales, el hallazgo se produjo luego de que residentes alertaran a la Policía sobre la presencia del cuerpo en el terreno abandonado, por lo que agentes se desplazaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Equipos de Medicina Forense se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico. Por su parte, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a recabar indicios y testimonios que permitan esclarecer el crimen y dar con los responsables.