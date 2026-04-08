Estos son los bienes que Iván Velásquez presentó como fianza para defenderse en libertad

El Ministerio Público ejecuta este miércoles cuatro allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones.
Las diligencias se desarrollan en seguimiento a una línea de investigación que surge tras la decisión de un juez de otorgar medidas distintas a la prisión preventiva al gerente de la empresa, Iván Abad Velásquez, quien enfrenta cargos por lavado de activos.
De acuerdo con la información, Velásquez ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en los municipios de Choloma y San Manuel, en el departamento de Cortés.
Sin embargo, las autoridades detallaron que estos bienes están inscritos a nombre de terceras personas, entre ellas la actual pareja del imputado, así como otros individuos presuntamente vinculados a la estructura investigada.
Asimismo, se informó que los inmuebles fueron valorados en aproximadamente 15 millones de lempiras, aunque las pesquisas han determinado que dicho monto no corresponde a su valor real.
Según el Ministerio Público, esto se debe a que las propiedades se encuentran en zonas de baja plusvalía y no cuentan con mejoras significativas, lo que reduce considerablemente su valor en el mercado.
Como parte de las acciones en curso, también se procederá al aseguramiento de varios vehículos, sobre los cuales ya existía una solicitud previa de decomiso y que ahora serán recuperados por las autoridades.
Por el caso Koriun guardan prisión Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, así como Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, acusados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Las investigaciones señalan que “Koriun Inversiones” operaba como una empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en distintas regiones del país, mediante un esquema de fraude piramidal.
El expediente también incluye a administradores de sucursales en La Entrada, Copán; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso, quienes han sido acusados por su presunta participación dentro de esta estructura criminal.
Al menos dos viviendas y una cuartería son los bienes que fueron allanados y asegurados este miércoles por las autoridades del Ministerio Público.
Allanamientos y aseguramientos de bienes de Iván Velásquez en la comunidad de El Porvenir, en San Manuel, Cortés.