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Detienen a docente por presunto delito contra una estudiante

El profesor será presentado ante el juez, mientras la investigación sigue su curso

Detienen a docente por presunto delito contra una estudiante

Fiscalía de Niñez imputa a profesor por supuesto delito a una menor en Santa Cruz de Yojoa.

 Foto:
Santa Cruz de Yojoa, Honduras

El profesor Guido Adolfo Martínez Fúnez fue detenido por su presunta implicación en abusos contra una estudiante. La captura se ejecutó a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

La detención fue realizada por un equipo especializado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), integrado por unidades de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones.

El docente, quien se desempeñaba como director de centros educativos, es imputado por violación agravada continuada. Estas acusaciones han sido presentadas por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte.

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De acuerdo con el relato de los hechos, el sospechoso se habría acercado a la menor dentro de un centro educativo en 2025, pidiéndole su número de teléfono y luego manteniendo comunicación frecuente.

A partir de este vínculo, la menor fue citada en repetidas ocasiones, en las que presuntamente se registraron los abusos en tres episodios distintos: el 10 de septiembre de 2025, el 18 de diciembre de 2025, y el 7 de marzo de 2026.

La investigación, a cargo de la ATIC en materia de delitos contra una menor de edad, continúa en desarrollo; en ese contexto, durante el transcurso de esta mañana el sospechoso será presentado ante el juez para la audiencia de declaración de imputado.

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Redacción La Prensa
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