Detienen a docente por presunto delito contra una estudiante

Santa Cruz de Yojoa, Honduras

El profesor Guido Adolfo Martínez Fúnez fue detenido por su presunta implicación en abusos contra una estudiante. La captura se ejecutó a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

La detención fue realizada por un equipo especializado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), integrado por unidades de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones.

El docente, quien se desempeñaba como director de centros educativos, es imputado por violación agravada continuada. Estas acusaciones han sido presentadas por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte.