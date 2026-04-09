Bienes de Magdaleno Meza y su esposa pasan al Estado

TEGUCIGALPA

La acción fue ejecutada a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ( Fescco ), que presentó la solicitud ante los tribunales competentes, logrando que se declarara con lugar la privación definitiva del dominio de los bienes.

El Ministerio Público informó este jueves que obtuvo un fallo de comiso definitivo que ordena la privación del dominio sobre 25 bienes vinculados a Magdaleno Meza Fúnez y su esposa Erika Julissa Bandy García (ambos fallecidos), en el marco de investigaciones por lavado de activos.

De acuerdo con el informe, la resolución abarca bienes muebles e inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y cuentas bancarias que estaban inscritas a favor de los ahora fallecidos Magdaleno Meza Fúnez, conocido como Nery Orlando López Sanabria, y su cónyuge.

La sentencia fue promovida por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación de Dominio (SCLADP) de la Fescco, e incluye específicamente tres bienes inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros.

Las investigaciones del caso determinaron que los titulares de estos bienes no ejercían actividades comerciales, oficios o profesiones lícitas que justificaran los elevados montos de dinero reflejados en sus cuentas bancarias ni la adquisición de propiedades y joyas valoradas en más de nueve millones de lempiras.

Asimismo, los análisis realizados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) evidenciaron el manejo de grandes cantidades de dinero, las cuales fueron utilizadas para realizar inversiones significativas en bienes, empresas y negocios.

Según las autoridades, estas operaciones permitieron a los implicados mantener un alto perfil económico, sin que se lograra identificar el origen lícito del capital utilizado para dichas inversiones.

El Ministerio Público también detalló que, al momento de sus detenciones por delitos relacionados con lavado de activos, se les decomisaron sumas importantes de dinero en efectivo, armas, oro, joyas y documentos.

Entre los documentos incautados se encontraban libretas con anotaciones detalladas de sus operaciones financieras, incluyendo compra de bienes, pago de impuestos, planillas de empleados y registros de sus actividades económicas.