“He vuelto a nacer”: El conmovedor relato de la madre del menor rescatado de sus secuestradores en Taulabé, Comayagua

San Pedro Sula

Tras el exitoso rescate del menor secuestrado ayer miércoles en el municipio de Taulabé, Comayagua, la madre del pequeño rompió el silencio para agradecer el apoyo recibido y detallar los angustiantes momentos que vivió su familia.

La operación, ejecutada por equipos especializados de la Policía Nacional, se dio luego de que los captores exigieran un rescate de cinco millones de lempiras.

César David López, Omar Martínez y Alex José Sánchez Suazo son los presuntos responsables del secuestro, de acuerdo con las autoridades policiales, y tenían al menor en una vivienda de la colonia Los Pinos, en el municipio de Siguatepeque.

En declaraciones a la cadena HCH, la progenitora expresó su profunda gratitud hacia la ciudadanía y los medios de comunicación: “Gracias a todo el pueblo hondureño y a cada familia que se movilizó y nos apoyó en la búsqueda de nuestro niño”, manifestó conmovida.

La mujer relató que, tras la viralización del video del rapto, los delincuentes intentaron presionarlos: “Nos llamaban para amenazarnos con que teníamos que borrar todo de los medios; era una lucha constante. Pero como familia estamos muy agradecidos; Dios no se queda con nada”. Asimismo, destacó la labor del escuadrón antisecuestros y la solidaridad de sus vecinos en Taulabé, quienes los acompañaron con oraciones y presencia física en su vivienda.

Respecto a las versiones que señalaban a un extrabajador de la familia como implicado, la madre aclaró que ninguno de los sospechosos era cercano. No obstante, agregó que, debido a que poseen una abarrotería, uno de los presuntos hechores los visitó: “En algún momento, alguna de estas personas llegó a entregar productos de una empresa repartidora”, explicó para desmentir un vínculo laboral.

Al describir el reencuentro con su hijo, afirmó que fue como "volver a nacer". Sin embargo, no ocultó el terror experimentado: “Sentía que me moría, estaba destrozada. Solo la fe en el Señor me mantuvo en pie”. Según su relato, los secuestradores enviaban videos donde el menor mostraba una valentía admirable, limitándose a seguir instrucciones mientras los captores exigían que no se involucrara a la prensa ni a la Policía.

Uno de los detalles más reveladores fue el testimonio del niño, quien contó que uno de los sujetos intentó ganarse su confianza bajo el pretexto de ser su "amigo". El captor le hacía preguntas sobre el patrimonio familiar, el número de casas y vehículos que poseían. Además, le confesó que el objetivo original del rapto era su hermano de 13 años, pero que no habían tenido éxito porque el adolescente siempre estaba bajo la supervisión de su madre.

Finalmente, la madre informó que el menor recibirá atención psicológica especializada por parte del Ministerio Público para procesar el impacto emocional. “El niño me dice: 'mamá, ya no quiero escuchar eso'”, compartió. También confirmó que la pequeña que pide auxilio en el video del rapto es la hermana del menor, con quien caminaba hacia la escuela, ubicada a apenas cuatro casas de su vivienda.