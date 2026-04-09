Sicarios interceptan a hombre y lo matan a balazos en Tegucigalpa

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer miércoles en la salida al sur de Tegucigalpa, a la altura de la colonia El Loarque.
La víctima, que aún no ha sido identificada, falleció tras recibir varios impactos de bala.
De acuerdo con informes preliminares, el hombre se transportaba en un vehículo tipo pick-up cuando fue interceptado por dos individuos que se conducían en una motocicleta. Los sujetos sacaron sus armas y le dispararon hasta provocarle la muerte.
La Policía Nacional investiga el hecho para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Como parte de las diligencias, se revisarán cámaras de seguridad de la zona para recabar evidencias.