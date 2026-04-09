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¿Cuál será el clima hoy en Honduras? Esto pronostica Copeco

De acuerdo con el pronóstico oficial de Copeco, durante horas de la tarde se registrará ingreso de humedad desde el mar Caribe

¿Cuál será el clima hoy en Honduras? Esto pronostica Copeco

Imagen referencial del parque central de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La Prensa.
Tegucigalpa

Condiciones mayormente secas y cálidas predominarán este jueves 9 de abril en gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan lluvias débiles en algunas regiones del país.

Según el pronóstico oficial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco), durante horas de la tarde se registrará ingreso de humedad desde el mar Caribe. Esto generará lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores del oriente y norte de Honduras.

En cuanto al oleaje, se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales.

Además, se informó que Honduras se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. El sol salió a las 5:42 de la mañana y se ocultará a las 6:01 de la tarde.

Las autoridades estatales recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles lluvias, especialmente en zonas vulnerables.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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