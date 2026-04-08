Espinel rompe el silencio: la razón por la que Bengtson ni siquiera está en la banca

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, valoró el triunfo trabajado de 2-1 sobre el Victoria en la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia vino de atrás y tuvo que remontar en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa para seguir en la lucha por el liderato en el campeonato.

Antes del inicio del encuentro trascendió que los jugadores experimentados Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes no estuvieron convocados ante Victoria, presentaron problemas con la dirección técnica. El entrenador bicampeón de Honduras llegó a la conferencia de prensa aclarando la situación, además del gafete de capitán en el club, que ya no le pertenece a Edrick Menjívar.

Conferencia de prensa de Eduardo Espinel

Michaell Chirinos, buen momento, encima como capitán de Rodríguez y Menjívar, ¿Qué nos puede decir? Buenas noches, en cuanto al partido, muchas situaciones que se llegaron a crear y no es fácil. Estaba conforme en ese sentido con el juego del balón, nos preocupa que se nos complican los goles. Te hacen un gol y parece que estaba todo mal. El equipo lo hizo bien, debemos encontrar más tranquilidad en definir, hoy había que ganar, el partido era jodido, de visita fue parecido. Ellos se paran bien atrás. Con respecto a Chirinos, a lo mejor no se han dado cuenta, pero ya viene siendo capitán desde los anteriores partidos. Tampoco es una cosa que eso nos preocupe mucho quién es el capitán, hay muchos referentes para eso, muy contento con el momento de Chirinos, recuperarse de unos problemitas, tiene continuidad y bueno para Olimpia y Honduras. ¿Qué está pasando con Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, circula una posible ruptura entre los jugadores y cuerpo técnico? Totalmente falso. Que nos aclare, ¿No utilizó a Emanuel Hernández o quería ver otra variante con la presencia de Edwin Lobo? Primero, Emanuel es un jugador importante como Queiroz, Lobo, Clinton, sí con la seguidilla de partidos tenemos que hacer algunas evaluaciones. En el caso de Emanuel, como el caso de otros jugadores, tiene tres amarillas y es el que lleva más minutos, son evaluaciones. La más concreta por el estado físico y no queremos arriesgar, se nos vienen cosas importantes, como Jerry o Yustin desde lo físico. No queremos seguir pendiendo jugadores para lo que viene. Fue una decisión que tomamos y a su vez nos ayuda que agarren minutos.