El alza de combustibles en Honduras desata ola de bulos

San Pedro Sula, Honduras

En las últimas semanas, el incremento sostenido en los precios de los combustibles ha venido acompañado de una mayor circulación de desinformación en redes sociales. Este fenómeno ocurre en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán afectó rutas clave para el comercio energético, como el estrecho de Ormuz, y generó una presión al alza en el precio del petróleo a nivel global. No obstante, el 7 de abril se anunció un cese temporal de ataques entre ambas naciones por un período de dos semanas, lo que permitió la reapertura de esta vía estratégica. Este tipo de escenarios siempre es terreno fértil para la propagación de contenido engañoso, especialmente cuando se combinan factores económicos sensibles con un alto interés público. A continuación, LA PRENSA Verifica hace un recuento:

Es falso que habrá descuentos en los combustibles con el uso de la tarjeta "La Cachureca"

Un video que circula en redes sociales muestra un anuncio promocional del lanzamiento de una tarjeta de descuentos llamada “La Cachureca” para obtener descuentos en los precios de los combustibles en Honduras. Sin embargo, esta información es falsa. En realidad, la grabación utilizada a modo de prueba corresponde a 2013 y fue difundido como parte de la campaña electoral del expresidente (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández en ese año. Además, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó que la tarjeta ya no tiene vigencia. “¡BUENAS NOTICIAS! CON ESTA TARJETA TENDREMOS DESCUENTO EN LOS COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL. Quedamos pendientes para los requisitos y compartírselos cuando ya esté disponible", dice parte de la descripción del video en Facebook, que cuenta con más de 8,300 visualizaciones desde el 7 de marzo de 2026.

Video de ciudadanos increpando a Nasry Asfura por aumento de combustibles es de IA

Un video viral en redes sociales supuestamente muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en un presunto mitin. En la grabación, ciudadanos lo increpan al reclamar el alza en los precios del combustible y de la canasta básica. Sin embargo, la secuencia es un deepfake, un contenido falso creado mediante inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. "Querido pueblo hondureño, el alza de los combustibles y de la canasta básica es por la guerra de Irán y Estados Unidos, yo no tengo nada que ver con eso", se escucha decir supuestamente a Asfura en el video publicado en Facebook, compartido más de 250 veces desde el 12 de marzo de 2026.

Es un deepfake el video en el que Asfura dice que aumentó el combustible para tener más dinero

Un video difundido en redes sociales muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente diciendo que aumentó el precio del combustible en cinco lempiras para obtener más dinero. Sin embargo, el contenido es falso. El video fue generado con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía real de Asfura, tomada durante una conferencia de prensa posterior a las elecciones generales de 2025, que no tiene relación con el contexto actual, según constató LA PRENSA Verifica. “La Racha se viene con nuevos Trancazos a los combustibles”, dice textualmente la descripción de un video de Facebook, compartido más de 100 veces desde el 12 de marzo de 2026.

Imagen de diputados del Partido Nacional protestando por el aumento del precio de los combustibles es de 2022

Una publicación difundida en redes sociales muestra una fotografía de diputados del Partido Nacional vestidos con camisetas blancas con el mensaje: “No más impuestos a los combustibles”. El texto sobrepuesto en la imagen asegura que los congresistas protestan contra un supuesto aumento en el precio de los combustibles durante el gobierno de Nasry Asfura, en marzo de 2026. No obstante, la imagen no corresponde a un hecho reciente. En realidad, fue tomada en julio de 2022, cuando diputados nacionalistas realizaron una protesta en el Congreso Nacional para exigir la eliminación del impuesto a los combustibles. “Diputados protestan porque el pueblo ya no aguanta "la racha" en el precio de los combustibles”, dice literalmente en el texto sobrepuesto en el arte viral compartido en Facebook, desde el 16 de marzo de 2026.

No hay registro que Rashid Mejía dijo que "si en Honduras no hubiera comunistas, la gasolina seguiría barata"

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, una supuesta declaración en la que responsabiliza a los comunistas por el aumento en el precio de los combustibles en Honduras. No obstante, la declaración es falsa. No existe registro público de la frase viral ni coincidencias en las cuentas oficiales del legislador. Además, el diputado Mejía aseguró a LA PRENSA Verifica que la cita no pertenece a su autoría. "Todo es culpa del comunismo si en Honduras no hubieran comunistas la gasolina seguiría barata”, señala la supuesta cita textual incluida en una publicación de Facebook, que ha sido compartida más de 148 veces desde el 16 de marzo de 2026.

Zambrano no respaldó petición de Libre de eliminar impuestos a los combustibles; imagen es de 2022

En redes sociales circula una publicación que asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, supuestamente se unió a la petición de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) para exigir la eliminación del impuesto a los combustibles en Honduras. La publicación adjunta una fotografía de Zambrano vistiendo una camiseta blanca con el mensaje “No más impuesto a los combustibles”. Sin embargo, la imagen no corresponde a la actual protesta de congresistas de Libre. En realidad, fue tomada en el 2022, cuando Zambrano, junto a otros diputados nacionalistas, exigieron ese año la eliminación de ese impuesto.

No hay evidencia de que Juan Diego Zelaya propusiera usar caballos en la capital para ahorrar combustible

Por las redes sociales se mueve una publicación que asegura que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, supuestamente autorizó a los capitalinos movilizarse a caballo como medida para ahorrar combustible. Sin embargo, la información es falsa. El equipo de comunicaciones del edil confirmó que no existe tal disposición y que se trata de un caso de desinformación. “Juan Diego Zelaya, permitirá que en Distrito Central las personas se movilicen en caballo, para así ahorrar combustible y evitar el tráfico”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartido desde el 23 de marzo de 2026.

Tomás Zambrano no afirmó que aumento a combustibles pague planilla legislativa

Una publicación en redes sociales supuestamente asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el incremento en los precios de los combustibles será destinado al pago de los diputados. Sin embargo, la información es falsa. No existe registro público ni publicaciones en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni de Tomás Zambrano que respalden la supuesta declaración atribuida al funcionario. "Queda Autorizado el nuevo AUMENTO de precio para el COMBUSTIBLE el Pueblo tiene que entender que los Diputados ocupa su Planilla de Pago $", dice textualmente el texto sobrepuesto en la fotografía de Zambrano en Facebook, compartida desde el 27 de marzo de 2026.

Alteran arte de precios de combustibles para difundir falso aumento de tres lempiras en Semana Santa

Circula en redes sociales un arte, atribuido a la Secretaría de Energía (SEN), que detalla los precios de los combustibles para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, en el que se afirma que los carburantes aumentarán en más de tres lempiras. Sin embargo es falso, se trata de un contenido alterado a partir de la plantilla original de la SEN. De acuerdo al original, los incrementos a los combustibles oscilarán entre 5.72 y 13.82 lempiras por galón de gasolinas, diésel y kerosene durante la Semana Santa. “Nuevo golpe a los dueños de medios transportes, con el alza de los combustibles aumenta el precio de todo los que consumonos. Estos aumentos los justifican con la guerra en Iran”, dice una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 28 de marzo de 2026.

Gobierno no ha anunciado racionamientos de combustibles para semana del 6 de abril

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el gobierno de Honduras anunció racionamientos de combustibles para la semana del 6 de abril de 2026. Sin embargo esto es falso. José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno, confirmó a LA PRENSA Verifica que el Ejecutivo no anunció tal medida. Además, no existen registros en la Secretaría de Energía de Honduras, institución del Estado que regula y administra todo lo relacionado con el sector energético, ni en fuentes oficiales que evidencien esta determinación por parte del gobierno. “El gobierno corrupto de la racha ahora dicen que habrá racionamiento de combustible la próxima semana. ¿La razón? Que los turistas que llegaron al país durante la semana santa, en sus vehículos V8 y V6 gastaron todas las reservas de combustible”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook compartida más de 190 veces desde el 3 de abril de 2026.

Es falso que diputado Rashid Mejía haya propuesto vender combustible solo por la mañana y noche

En redes sociales se mueve un arte gráfico que asegura que el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, presentó una moción para que las gasolineras limiten la venta del combustible únicamente en horarios de mañana y noche como medida de ahorro. Sin embargo, esa afirmación es falsa. Rashid Mejía no ha promovido ninguna iniciativa para restringir la venta de combustibles por horario. En realidad, una moción que impulsa el congresista se refiere a la eliminación del impuesto sobre los combustibles. Rashid Mejía: "MOCIÓN PARA QUE LAS GASOLINERAS SOLO VENDAN GASOLINA EN LA MAÑANA Y LA NOCHE PARA AHORRAR COMBUSTIBLE", dice textualmente en el arte difundido por Facebook, compartido decenas de veces desde el 5 de abril de 2026.

María Antonieta Mejía no ha dicho que el Gobierno eliminará impuesto a combustibles temporalmente

Una publicación en redes sociales asegura que la designada presidencial, Maria Antonieta Mejía, supuestamente anunció la eliminación temporal del impuesto a los combustibles en Honduras. Sin embargo, esta información es falsa. Las declaraciones de Mejía fueron sacadas de contexto: no presentó la medida como un hecho, sino como una posibilidad sujeta a condiciones fiscales. “Oposición le torció el brazo al gobierno: María Antonieta anuncia eliminación temporal del impuesto a los combustibles”, dice textualmente en un arte gráfico difundido en Facebook desde el 5 de abril de 2026.

Welsy Vásquez no afirmó que la población deba aguantar los altos precios

Una publicación que circula en redes sociales atribuye a Welsy Vásquez, delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, una supuesta declaración en la que afirma que la prioridad de la población es mantenerse unida y soportar la crisis de los precios. El arte que despliega el contenido viral adjudica la frase: “Aquí lo más importante es que sacamos el comunismo y nada vale más que eso”. Sin embargo, se trata de una cita falsa. Una revisión en medios de comunicación no arrojó resultados que evidencien que Welsy Vásquez haya pronunciado esa supuesta afirmación. Además, la imagen utilizada en el arte no corresponde a una declaración reciente. La fotografía proviene de una entrevista de Vásquez grabada en 2019, por lo que fue reutilizada fuera de contexto para dar apariencia de autenticidad a una frase sin sustento. “HOY MAS QUE NUNCA TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS, AGUANTAR Y HECHARNOS AL LOMO LA CRISIS DE PRECIOS, AQUI LOS MAS IMPORTANTE ES QUE ES QUE SACAMOS AL COMUNISMO Y NADA VALE MAS QUE ESO”, se lee literalmente en la pieza, compartida decenas de veces desde el 4 de abril.

María Antonieta Mejía no dijo que no le preocupa alza de combustibles

Circula en redes sociales una publicación que afirma que la designada presidencial, María Antonieta Mejía, expresó que no le preocupa el aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a la funcionaria. "A mí no me preocupa que suban los combustibles, para eso trabajo. Las cosas no pueden estar regalándose; de igual manera, el pueblo tiene que entenderlo", se lee literalmente en la imagen difundida en TikTok, visualizada más de 4,500 veces desde al menos el 6 de abril.

Secretaria de Educación no dijo que docentes vayan a trabajar en burro por alza de combustibles